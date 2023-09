Città della Pieve. Sanità. Risini invia un documento anche al Consiglio Grande di Perugia”

(comunicato stampa) “Lo scorso 30 dicembre siamo riusciti a ottenere quanto auspicato da anni nel nostro territorio e promesso ai cittadini in campagna elettorale: il riconoscimento per Città della Pieve del Presidio Ospedaliero di Area Disagiata con Pronto Soccorso h24 nel nuovo Piano sanitario varato dalla Regione Umbria, ora in approvazione presso il Ministero, i cui tempi di procedimento, a nostro avviso, si stanno dilungando eccessivamente.

Da allora non ci siamo mai fermati – commenta il Sindaco Fausto Risini – il nostro impegno non è mai mancato, continuiamo a sostenere con determinazione e costanza, in tutte le sedi deputate, le nostre istanze in tema sanitario”.

Non ultima la sede del Consiglio Grande di Perugia che si è svolto ieri pomeriggio nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, presieduto dal Presidente del Consiglio comunale Nilo Arcudi, al quale il Sindaco Fausto Risini ha inviato un documento atto a ribadire le attuali numerose criticità; la posizione di Città della Pieve in tema di sanità e le esperienze dei cittadini che non sono garantiti dall’attuale organizzazione e qualità dei servizi.

Presenti anche le massime cariche regionali per competenza: l’Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto e il Direttore regionale Salute e Welfare Massimo D’Angelo.

Fabiana Bellini