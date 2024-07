Castiglione Civica. Primo consiglio comunale. Intervento di Brancaleoni e comunicato stampa.

(conunicato stampa) Le elezioni comunali tenutesi nelle scorse settimane hanno dato un responso netto ed incontestabile, con la vittoria per largo distacco della coalizione guidata da Matteo Burico; da questo dobbiamo ripartire per ogni riflessione sulla situazione politico- amministrativa castiglionese.

Questa riflessione dovrà anche tenere conto delle centinaia di schede bianche e nulle, segnale evidente di una protesta e di un malessere silenziosi quanto significativi.

Il sottoscritto e la lista da me guidata potremmo essere moderatamente soddisfatti del risultato conseguito, ma rifuggiamo da logiche particolaristiche ed egoistiche.

Siamo quindi pronti a ripartire di slancio e ad offrire un contributo in questo Consiglio comunale.

La composizione della nuova giunta impone, però, alcune considerazioni, a metà tra l’incredulità e l’amarezza, con la doverosa premessa che oggi e nel futuro ci terremo ben lontani da personalismi e “scontri” diversi da quelli squisitamente politici.

Con questo spirito rileviamo il palese tradimento della volontà popolare: tre assessori su cinque non sono stati eletti e, in due casi, siamo già alla seconda nomina senza elezione in Consiglio comunale; un record, probabilmente.

Ci si chiede: a cosa serve il voto, anche di massa, in favore delle persone, se poi esse vengono rapidamente messe in disparte in favore di altri?

Cosa ha mosso queste scelte? Necessità di riequilibri interni? Accordi mai detti? Menefreghismo rispetto alle indicazioni dell’elettorato? O, peggio, la malcelata volontà di evitare, con le obbligatorie dimissioni di chi sarebbe entrato in giunta, subentri di consiglieri evidentemente non troppo graditi? Sinceramente non vogliamo credere a quest’ultima ipotesi, perché si tratterebbe di una ferita inaccettabile alle vittime di logiche assurde e alla democrazia.