Dall’esondazione del fosso dei Vepri una straordinaria scoperta paleontologica

Straordinaria scoperta fatta a Chianciano. Passando per la strada dei Vepri, (interrotta il mese scorso per esondazione del corso d’acqua che l’attraversa causa piogge) un chiancianese ha scorto tra il fango lasciato dal ritirarsi dell’acqua, uno stranissimo ed enorme corno. A questo punto ha pensato bene di informare, inviando anche una foto, le competenze provinciali deputate alle scoperte archeologiche. Giunti a Chianciano, alcuni esperti hanno accertato trattasi di una zanna di mammut risalente a circa dodicimila anni fa. Il reperto di straordinarie dimensioni: due metri e trenta riveste un eccezionale interesse dal punto di vista paleontologico. Sempre i funzionari della provincia hanno avviato una procedura affinché possano essere effettuati nella zona una serie di scavi perché ritengono che con molte probabilità possa essere ritrovato l’intero scheletro fossile del mastodonte. Sempre nello stesso punto è emerso, ancora tra il fango anche un altro fossile, pare di boccalone…ma non è sicuro.

Nunzio Dell’Annunziata

Buon 1° Aprile