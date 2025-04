30 Marzo. Calcio. “Il Punto di Luciano Moscatello”

PROMOZIONE GIRONE A

Gare di domenica 30 marzo 2025 27^ giornata:

Casa del Diavolo – Ventinella 2-0 reti: 17’ st Casciari, 39’ st Verzini (CDD);

Lama Calcio – Pontevecchio 0-3 reti: 18’ pt Gramaccia, 37’ pt D’Ambrosio, 2’ st De Pretis

Marra S. Feliciano – Selci Nardi 2-2 reti: 18’ pt Menichini (MSF), 30’ pt Ascione (SN),

10’ st El Mohtarim (SN), 32’ st Piccioli (MSF);

Nuova Alba – Calzolaro 1-1 reti: 18’ pt Della Rina (C), 10’ st Catani (NA);

Padule S. Marco – V. Sangiustino 2-0 reti: 31’ pt S. Giacometti, 46’ st U. Bettelli (PSM);

Pievese – Castel del Piano 0-1 reti: 25’ st D. Polidori rig. (CDP)

Ponte Felcino – Arna 1-0 reti: 19’ pt Corradini (PF),

Santa Sabina – Montone 2-0 reti: 26’ pt Farruku, 46’ pt Paciosi

La Pontevecchio allunga sale a + 8 a tre gare dal termine, la gara interna di domenica prossima che la vedrà opposta al Ponte Felcino potrebbe sancire la risalita in Eccellenza della squadra di mister Lorenzo Caldarelli. La gara di Lama è stata senza storia, Gramaccia, D’Ambrosio e De Pretis la chiudono in 50 minuti e grazie al pari interno della Nuova Alba che non va oltre l’1-1 in casa contro il Calzolaro toglie le ultime speranze di rimonta alla Grilli band.

Le inseguitrici vincono tutte. Il Padule San Marco 2-0 con la Virtus Sangiustino, il Santa Sabina sempre 2-0 contro il Montone e il Castel del Piano vince a Città della Pieve grazie al rigore trasformato da D. Polidori alla metà del secondo tempo.

Marra San Feliciano e Selci Nardi si dividono la posta vantaggio giallorosso con bomber Menichini, Ascione pareggia e El Mohtarim porta in vantaggio gli ospiti poi Piccioli la fissa sul 2-2.

Il Casa del Diavolo sprinta e vince la gara con il Ventinella portandosi fuori dalla zona pericolosa, vince anche il Ponte Felcino grazia alla rete di Corradini e si porta a + 4 dall’ultima posizione.

La lotta play-out è sempre più incerta e complicata, sicuramente Casa del Diavolo e Calzolaro hanno ipotecato la salvezza visto i punti incamerati nelle ultime giornate ed il calendario favorevole, così come sembra dura per l’Arna risalire posizioni per non retrocedere direttamente.

L’appuntamento è per domenica prossima 6 aprile poi una lunga sosta fino a domenica 27 aprile.

Classifica marcatori:

19 reti: Polidori Enrico (1989) (4 rig.) (Castel del Piano)

Vazzana Leonardo (1992) (1 rig.) (Santa Sabina)

17 reti: Gramaccia Stefano (1987) (Pontevecchio)

15 reti: Benedetti Federico (2001) (4 rig.) (Montone)

14 reti: Braccalenti Ettore (1994) (2 rig.) (Virtus Sangiustino)

12 reti: Menichini Mattia (1981) (3 rig.) (Marra San Feliciano)

11 reti: Farruku Xhesian (1997) (Santa Sabina)

Tempesta Mirco (2004) (Nuova Alba)

prossimo turno, domenica 6 aprile 2025 28^ giornata:

Arna – Nuova alba 0-0

Calzolaro – Ventinella 0-0

Castel del Piano – Padule S. Marco 0-0

Marra S. Feliciano – Santa Sabina 0-0

Montone – Lama Calcio 0-0

Pontevecchio – Ponte Felcino 0-0

Selci Nardi – Pievese 0-0

Virtus Sangiustino – Casa del Diavolo 0-0

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Gare di domenica 30 marzo 2025 25^ giornata:

Junior C. Magione – Grifo Tezio 1-0 reti: 42’ pt Sorci (JCM);

Branca Calcio – Pol. Moiano 1-2 reti: 5’ pt Pesaresi, 1’st Convito (PM),

11’st Monarchi (BC);

Luca Rosi Ramaz. – Fontignano 1-3 reti: 1’ st Zeppetti (LRR), 26’ st Veschi

34’ st, 42’st rig Islami (F);

P.D.Bosco Gubbio – J. R. Colombella 2-0 reti: 39’ pt Varligi, 49’ st Abelino (PDBG);

Promano – Ponte d’Assi 1-2 reti: 24’ pt Ligi (PRO), 30’ st Morelli,

45’st Monacelli (PDA);

Sangiustino – Real Padule 1-0 reti: 32’ st Ricci (S);

Tiberis – Pò Bandino 1-0 reti: 40’ pt Bruschi (T);

Riposa: Sulpizia

Tutto da rifare per il Promano con 2 sconfitte nelle ultime 2 gare perde la grande occasione e rimette tutto in discussione e pensare che era partita con il piede giusto andando in vantaggio con Ligi nel primo tempo, ma poi gli ospiti del Ponte d’Assi prima la riportano in pari con Morelli poi in chiusura di gara mettono la freccia e escono vincitori dal Comunale di Promano.

Ne approfitta la Tiberis che vince lo scontro diretto con il Po’ Bandino, la rete di Bruschi per gli Umbertidesi riporta in vetta la squadra di mister Cesarini.

Anche il Moiano si avvicina alla vetta (-1) vince a Branca grazie alle reti di Pesaresi e Convito e ed al momento occupa la terza posizione dietro alle due battistrada

Salvo ulteriori colpi di scena si deciderà probabilmente domenica 27 aprile quando il Promano sarà di scena a Pieve Santo Stefano contro il Sulpizia e la Tiberis farà visita alla Pol. Moiano da questa doppia si dovrebbe delineare la vincente del campionato e la griglia dei play-off che saranno disputati in più fasi e permetteranno alla vincente della finale di approdare alla prima categoria.

Prende l’intera posta la Junior Carpine Magione, grazie alla rete di Sorci.

Bottino pieno anche per il Sangiustino grazie alla rete di Ricci, punti importanti anche quelli del Fontignano che espugna lo Stadio di Ramazzano Le Pulci grazie alle reti di Veschini ed alla doppietta di Islami (Zeppetti aveva portato in vantaggio i locali).

Classifica marcatori:

17 reti: Biscaro Parrini Matteo (1984) (5 rig.) (Po’ Bandino)

15 reti: Arcelli Jacopo (1989) (3 rig.) (Tiberis 1914)

14 reti: Adjili Mohamed Lamine (1997) (Promano)

12 reti: Islami Sabjon (1994) (Fontignano)

10 reti: Codignoni Andrea (Branca Calcio)

9 reti: Claudiani Francesco (2005) (Junior Ram. Colombella)

8 reti: Santoro Tommaso (2000) (3 rig.) (Sulpizia)

Cerboni Leonardo (1999) (1 rig.) (Sangiustino)

Essienebon Victor Udo (1997) (Luca Rosi Ramazzano)

prossimo turno, domenica 6 aprile 2025 26^ giornata:

Fontignano – Sangiustino 0-0

Grifo Tezio – Tiberis 0-0

J.Ram.Colombella – Junior C. Magione 0-0

Pol. Moiano – P.D.Bosco Gubbio 0-0

Ponte d’Assi – Branca Calcio 0-0

Real Padule – Promano 0-0

Sulpizia – Luca Rosi Ramaz. 0-0

Riposa: Pò Bandino