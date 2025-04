Chianciano. Terme. Asta deserta.

All’aperture delle buste alla scadenza del bando (quattro aprile) per la vendita all’asta di quattro lotti delle Terme Di Chianciano immobiliare, non risulta pervenuta nessuna offerta di acquisto. Questo quanto annunciato da Massimiliano Galli presidente di Terme Di Chianciano Immobiliare appunto. I lotti posti in vendita corrispondevano a quelle strutture che in varie precedenti discussioni erano state “classificate” come strategiche per mantenere l’identità termale della cittadina.

Intanto il sedici aprile dovrebbe partire l’operazione finanziaria che porterà il Comune di Chianciano all’acquisto del parco Acquasanta. Il ricavato dell’operazione potrebbe riequilibrare il bilancio dell’Immobiliare mettendola in condizioni di riacquisire il controllo degli immobili che erano andati all’asta. Ma si potrebbe anche verificare che i lotti vengano divisi tra i soci con conseguente chiusura dell’immobiliare. Nel frattempo il gruppo consiliare di minoranza Puntoeacapo ha sottolineato di aver appreso con “ sollievo che l’asta per la vendita dei beni termali è andata deserta”, auspicando un tavolo di confronto per il futuro delle terme.

Nunzio Dell’Annunziata