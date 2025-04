Comune “ Pasqua e pasquetta a Città della Pieve. Sapori, arte e tradizione”

(comunicato stampa) Dal 19 al 21 aprile 2025, la 27° edizione della Mostra Mercato di Pasqua trasforma la città in un’esperienza multisensoriale unica

Città della Pieve si prepara a celebrare la Pasqua con un evento che incanta i sensi e l’anima: la 27° edizione della Mostra Mercato, in programma dal 19 al 21 aprile 2025. Un lungo weekend che trasforma le vie della città in un percorso tra eccellenze enogastronomiche, artigianato artistico e suggestioni culturali, offrendo esperienze imperdibili per ogni visitatore.

UNA FESTA PER I SENSI: IL MERCATO DEI SAPORI E DELL’ARTIGIANATO

Per tre giorni, oltre 50 espositori selezionati porteranno nelle piazze e nei vicoli della città il meglio della tradizione italiana. Gli amanti del buon cibo potranno immergersi in un viaggio gastronomico tra formaggi stagionati, salumi pregiati, oli extravergini, mieli dorati e dolci pasquali della tradizione. Profumi intensi e sapori autentici guideranno i visitatori tra degustazioni esclusive e prodotti a km 0, raccontati direttamente dai produttori.

Non solo gusto, ma anche bellezza: la Mostra Mercato sarà un’occasione per scoprire l’artigianato d’eccellenza, tra ceramiche artistiche, tessuti lavorati a mano, gioielli creativi e opere in legno e ferro battuto, capaci di raccontare storie di maestria e passione.

TRA STORIA E MERAVIGLIA: GLI EVENTI SPECIALI

Oltre alla Mostra Mercato, un programma ricco di eventi trasformerà Città della Pieve in un palcoscenico di arte, gioco e spiritualità.

CACCIA ALLE UOVA (Venerdì 18 aprile, ore 15:30-17:30) Un’esperienza ludica pensata per i più piccoli (6-10 anni): un’avvincente caccia al tesoro tra i vicoli storici, alla ricerca delle uova nascoste. Un pomeriggio di divertimento tra storia e tradizione.

PELLEGRINI D’ARTE E DI SPERANZA (19-21 aprile, ore 10:00, 11:30, 15:30, 17:15) Un viaggio nel tempo e nell’arte, sulle tracce di Pietro Perugino e della Via Romea Germanica. Attraverso questa visita guidata immersiva, i partecipanti potranno scoprire i capolavori del maestro rinascimentale e respirare l’atmosfera dei pellegrinaggi medievali. Un’esperienza unica per chi ama la bellezza, l’arte e i paesaggi senza tempo.

QUADRI VIVENTI (20-21 aprile, ore 16:00-19:00) Il cuore pulsante della tradizione pasquale pievese. Nei sotterranei di Palazzo Orca, grazie alle sapienti mani dei contradaioli del Terziere Borgo Dentro, le scene della Passione di Cristo prendono vita in suggestive rappresentazioni statiche, in cui i figuranti, immobili come statue, ricreano con impressionante realismo le atmosfere delle opere rinascimentali. Un evento emozionante, che da oltre 30 anni richiama visitatori da tutta Italia.

UN’OCCASIONE IMPERDIBILE PER VIVERE LA PASQUA IN MODO AUTENTICO

“La Mostra Mercato di Pasqua è molto più di un evento: è un’esperienza immersiva che unisce enogastronomia, arte e spiritualità”, dichiarano il Sindaco Fausto Risini, l’Assessore al Turismo Daniela D’Alessandro e l’Assessore alla Cultura Luca Marchegiani. “Ogni angolo della città si anima di sapori, tradizioni e bellezza, offrendo ai visitatori un’opportunità unica per vivere la Pasqua con intensità e meraviglia”.

Info e prenotazioni:Ufficio Turistico di Città della Pieve: 0578 298840 – info@cittadellapieve.org