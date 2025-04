Chianciano. Terme e Alta Velocità. A colloquio con il presidente di Federalberghi Daniele Barbetti

A pochi giorni dalla scadenza del bando di vendita di alcune strutture delle Terme di Chianciano e nel vivo del confronto sul futuro dell’Alta Velocità, in questa nostra zona di confine fra Toscana ed Umbria, abbiamo voluto sentire il punto di vista di una delle figure che ci sono sembrate, in questi anni, più attente alla realtà locale, più autonome nel giudizio e soprattutto più direttamente interessate all’economia della zona ed in particolare quella turistica. Aggiungendo che non a caso presiede da anni l’Associazione Albergatori di Chianciano allargata alla Valdichiana ed è al secondo mandato come presidente di Federalberghi Toscana. Parliamo di Daniele Barbetti, 42 anni, laurea in filosofia, della famiglia proprietaria dell’Hotel Ambasciatori.

Lo abbiamo incontrato una mattina di vento e pioggia di questo strano fine marzo su appuntamento organizzato dall’amico e collaboratore Nunzio Dell’Annunziata, che ringrazio.

E’ stata una chiacchierata molto interessante che ha dato molte risposte a mie domande e che soprattutto mi ha confortato su di un fatto. Cioè, le attività economiche della nostra zona, sono in buone mani. Sicuramente in questo caso, ma ho avuto modo di constatarlo anche in altre.

Chiarezza di analisi, competenza storicamente consolidata nel settore, grande autonomia di giudizio. A conferma che in questo nostro amato paese semmai è il il manico della politica che scarseggia o è deficitario, mentre la società ci riserva spesso delle belle sorprese.

L’incontro mi ha confermato nella idea che nonostante la crisi denunciata da tempo e da tutti di questa realtà sia cittadina che turistica, Chianciano rimane nella nostra zona la città leader dal punto di vista dei numeri nel settore turistico. Le presenze annuali sono attorno alle 500.000 e gli alberghi i attività sono 60. Con un 35% di presenze turistiche che ha origine nel termalismo. La stessa Montepulciano, per fare un confronto probante, che in questi anni è stata segnalata per il grande ed importante trend di sviluppo si colloca, anche se parliamo sempre di presenze a 300.000.

Sono questi crediamo i motivi che hanno spinto Barbetti e la Federalberghi a pronunciarsi, da tempo, come confermato anche nel corso dell’incontro., contro la vendita degli immobili strategici e soprattutto a favore di un accesso garantito a tutto il sistema termale, che va comunque ricercato. Il bando, suddiviso per lotti è in scadenza il 4 aprile. Si è trattato di una scelta che ha colto di sorpresa molti e che è stata oggetto anche di critiche trasversali rispetto alle posizioni politiche.

Anche la posizione sull’Alta Velocità, che era l’altro tema di cui volevo parlare con Barbetti, mi è sembrata molto chiara e concreta. “Chiusi e Arezzo dovrebbero fare un patto di ferro per avere due coppie di treni dell’Alta Velocità da subito”. Una opportunità da immettere anche da parte degli operatori quale valore aggiunto nella carta turistica della zona. Poi la nuova stazione, che avrà comunque tempi lunghi, si faccia dove si riterrà più giusto farla, ma intanto aggiungiamo un tassello importante negli elementi di richiamo di questa nostra zona che a metà strada fra Roma e Firenze. Con la grande ricchezza di beni storici, artistici, ambientali e enogastronomici è fra le più appetibili della Toscana che resta il nostro brand fondamentale. Così come Barbetti segnala l’importanza anche per quanto riguarda l’asse ferroviario dei due aeroporti di Roma e di Firenze verso cui vanno potenziati i collegamenti. Per quello di Firenze naturalmente resta fondamentale la capacità di un suo ampliamento nell’offerta dei voli.

Per noi innamorati dell’”Italia di Mezzo, come dicevo, è stata musica per le nostre orecchie.. Peccato che al momento lo stesso Barbetti ci abbia detto, che pur essendo un grande amico di Fittuccia e Mencaroni, rispettivamente presidenti di Federalberghi e Confcommercio Umbria, non ci siano programmi comuni. Ma, mai dire mai.

Gianni Fanfano