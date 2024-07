Castiglione “La Voce dei Cittadini” “Più ombre che luci sull’inizio della consiliatura”

(comunicato stampa) Il giorno 27 Giugno,si è insediato il nuovo consiglio comunale,secondo le procedure previste. C’è stata anche la presentazione da parte del Sindaco come previsto, della Giunta e la distribuzione delle deleghe agli Assessori ed anche ai consiglieri comunali di maggioranza.E’ stato eletto anche il Presidente del consiglio, Sara Petruzzi ,su proposta del Sindaco.Contrariamente a quello che è stato detto,non si tratta della prima donna a Castiglione del Lago,già nella consiliatura 2009-2014 Paola Pasquoni ricopri lo stesso incarico.Per la prima volta,un Presidente del consiglio comunale è passato alla prima votazione avendo ricevuto i voti di una parte delle minoranze.E’ filato tutto liscio,forse troppo liscio.Nessun rilievo è stato fatto dalle minoranze neppure nelle nomine degli Assessori,tre dei quali recuperati al di fuori degli eletti in consiglio comunale.Meraviglia delle meraviglie,mentre fino qualche mese fà,la maggioranza giustificava la mancata realizzazione degli obbiettivi programmatici per aver ereditato una situazione finanziaria difficile e da mettere in ordine,con sorpresa è stata richiamata al bilancio e tributi l’ex-Assessore al Bilancio della Giunta Batino.C’è stata anche l’occasione di far ratificare dal primo nuovo consiglio comunale,una delicata variazione di bilancio adottata dalla precedente Giunta lo scorso 23 Maggio.Tutto,senza il dovuto approfondimento necessario,che poteva essere esercitato poichè all’ordine del giorno del consiglio era previsto,non casualmente,la costituzione della commissione Finanze e bilancio e i tempi per la ratifica da parte del consiglio potevano essere rispettati rinviando il punto all’ordine del giorno al prossimo consiglio comunale che si terrà a breve.Perchè delicata variazione di bilancio?La relazione del Revisore,poichè la Deliberazione adottata dalla Giunta ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del TUEL è d’urgenza,invita la Giunta ad evitare il consolidarsi delle Deliberazioni di urgenza che al comune di Castiglione del Lago non sono un eccezione,ma una regola.Poi,noi aggiungiamo,perchè i maggiori introiti derivanti dal recupero della TARI,pari a 36500 euro,previsti nell’atto portato in approvazione,non vengono destinati alla riduzione della tariffa come dovuto?Il consigliere Brancaleoni,unico intervenuto, sull’argomento, richiedeva il rinvio dell’atto al successivo consiglio,ma inspiegabilmente ,contemporaneamente annunciava il voto di astenzione.Astenzione seguita anche dalle altre minoranze mentre compatta a favore ha votato la maggioranza.