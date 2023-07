Valerio Bittarello “Le Terre del Perugino”

In occasione della recente mostra fotografica allestita dal Terziere Castello sui carri allegorici realizzati da Valerio Bittarello in occasione dei cortei del Palio dei Terzieri, sono state definite due proposte di lavoro per il ricordo e la valorizzazione della sua figura.

La prima è stata la proposta per la realizzazione di un “Laboratorio” all’interno della attività della Libera Università di Città della Pieve, in cui si operi una raccolta, la più completa possibile delle sue opere pubblicate e dei suoi scritti sparsi.

La seconda, a partire dalla prima, che si arrivi ad una pubblicazione completa e raccolta in un unico volume di tutte le sue opere.

Noi come Corriere Pievese continuiamo intanto, anche in funzione di quanto detto, a pubblicare gli scritti che sono in nostro possesso. IN questo caso si tratta di un breve saggio sulle opere del Perugino a Città della Pieve, Panicale e Fontignano, fino a Corciano e Perugia. Lo scritto dovrebbe essere databile, in base alla citazione di Scarpellini, nella seconda parte degli anni ’80. (g.f)