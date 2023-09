Sanità. Castiglione Futura “ Bene atti Regione e convenzioniamoci con la Toscana”

(Comunicato stampa) La posizione di “Castiglione Futura” (Azione, Italia Viva, CiviciX) su ospedale castiglione del lago. Con riferimento alla Delibera Regionale n. 934, datata 13 settembre 2023, e alla successiva nota di precisazione, il Gruppo Politico “Castiglione Futura” desidera esprimere la propria posizione in merito alla questione dell’Ospedale Sant’Agostino di Castiglione del Lago e ad altre rilevanti questioni riguardanti il settore sanitario nel territorio del Trasimeno, in particolare nella zona Ovest.

Innanzitutto, accogliamo con favore la volontà espressa dall’Amministrazione Regionale nei suddetti atti ufficiali. Tali documenti delineano un piano che prevede, nell’immediato, il mantenimento dell’Ospedale di base con pronto soccorso operante 24 ore su 24 e l’aumento di 20 posti letto per l’Ospedale di Comunità. Tuttavia, sottolineiamo la necessità di maggiore chiarezza e trasparenza fin da ora, nonché l’urgenza di accelerare i lavori in corso presso l’Ospedale di Castiglione del Lago e di implementare la prevista riorganizzazione.

Riteniamo che la questione della sanità nel territorio del Trasimeno, in particolare nella zona Ovest, non possa essere affrontata in modo isolato. Pertanto, solleviamo l’importante questione di stipulare una convenzione con la Regione Toscana a vantaggio dei nostri cittadini, considerando che oltre il 40% delle necessità sanitarie dei nostri residenti è attualmente soddisfatto attraverso le strutture sanitarie toscane.

Inoltre, ci preoccupa la situazione critica relativa al futuro del Distretto Sanitario, per il quale finora non è stata avanzata alcuna proposta di soluzione concreta. È fondamentale conoscere la posizione della Regione in merito alla stabilità della sede distrettuale, inclusa l’eventualità di creare una nuova struttura o di sfruttare quelle già esistenti per risolvere questa cruciale questione. Riteniamo che la convenzione con la Toscana ed il potenziamento del distretto siano indispensabili per garantire i servizi sanitari territoriali, evitando ai nostri concittadini continui spostamenti in altre strutture della regione molto più distanti.

Dato il contesto caratterizzato da evoluzioni normative e amministrative incerte, che non forniscono una chiara programmazione riguardo ai servizi sanitari futuri nel nostro territorio, riteniamo che sia di massima importanza e urgenza che le forze politiche e le associazioni locali collaborino e concordino un momento di confronto costruttivo. Questo confronto mira a rafforzare le iniziative finalizzate a garantire la tutela e il miglioramento del sistema sanitario locale, nell’ambito di un dialogo costruttivo con la Regione. “Castiglione Futura” rimane impegnata a collaborare con le istituzioni regionali per assicurare la salute e il benessere dei cittadini del nostro territorio.