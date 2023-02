San Casciano. I “Pici di Celle” a “Fatto a mano!” di Girogustando

Le tradizioni e i prodotti enogastronomici rappresentano spesso l’anima di un territorio e meritano di essere valorizzati al meglio, come Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, sta facendo con i suoi pici che dallo scorso dicembre 2022 hanno anche registrato il Marchio Collettivo Geografico “Pici di Celle”, la cui titolarità è della Società Filarmonica di Celle sul Rigo, che per il piccolo borgo, rappresenta una grande opportunità sia per fermare lo spopolamento, sia per attrarre turisti e imprenditori. Questa tipicità sarà presentata a Grosseto, presso la Sala Eden, giovedì 16 febbraio, a partire dalle ore 10, in occasione di “Fatto a mano!”, nell’ambito di Girogustando – Food lesson, la rassegna “a quattro mani” aperta al pubblico, durante la quale due cuochi italiani propongono un menu condiviso, composto da espressioni delle rispettive specialità, manifestazioni di punta di Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio.

La pasta fresca tra tradizione, origini e ricerca storica. È questo l’obiettivo della prima Food lesson di Girogustando, una mattinata di confronto teorico-pratico su un’eccellenza di primo piano della tradizionale gastronomica toscana: la pasta fresca fatta a mano. Ad essere esplorate saranno le ricette tradizionali: i pici ed il tortello maremmano, due piatti tipici, il primo di Celle sul Rigo, e del territorio grossetano, il secondo. L’argomento, oltre che da un punto di vista gastronomico attraverso la presenza di due chef, Sandro Signori dell’Enoristorante il Boccaccio a Gavorrano e Claudio Draghi di Casa Livia a Grosseto, verrà sviscerato anche da un punto di vista scientifico e storico. L’evento sarà, infatti, l’occasione per divulgare i risultati di uno studio commissionato da Confesercenti sull’origine della pasta fresca in Toscana.

Sarà la Sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti, a presentare il Marchio Collettivo Geografico “Pici di Celle”. Interverranno, oltre alla Sindaca, Agnese Carletti: Cinzia Cardinale, Direttore Archivio di Stato di Siena e Grosseto ed Elisa Lazzaro, che illustreranno i fondi documentari per la storia dell’alimentazione presenti negli archivi di Stato di Siena e Grosseto; Maurizio Tuliani, Direttore di Ricerca in storia medievale parlerà della pasta fresca nella cultura alimentare toscana “Storia e saperi di un’arte antica”; sarà presente anche Roberta Milano, Travel and Tourism marketing strategist, che tratterà la tematica “Tradizione, innovazione, collaborazione: le tre condizioni per lo sviluppo del turismo enogastronomico. Porteranno il loro saluto il Presidente Confesercenti di Grosseto, Giovanni Caso e al Presidente di Camera Commercio Maremma e Tirreno, Riccardo Breda. Le conclusioni del seminario sono a cura di Leonardo Marras, Assessore all’Economia della Regione Toscana; coordina i lavori il giornalista Massimo Sallazzini.

Al termine del seminario gli chef daranno una dimostrazione pratica di come si prepara questa pasta fatta a mano a cui seguirà la degustazione dei due piatti tipici della Toscana: i Tortelli Maremmani e i Pici di Celle, che verranno fatti direttamente dalle donne di Celle sul Rigo, presenti anch’esse al seminario-degustazione. L’ingresso è libero previa prenotazione sul sito: www.girogustando.tv

Quello proposto da Confesercenti Grosseto e Siena è l’evento conclusivo per la rassegna 2022-2023 di Girogustando, il format che vuole valorizzare prodotti locali di qualità. L’iniziativa Girogustando è realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio

Patrizia Mari

Servizio Associato Comunicazione – Unione Comuni Valdichiana Senese