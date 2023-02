Sabrina Poggiani. La “Lady Football” della zona. E non solo…

(di Giacomo Testini). La storia del calcio dilettanti nel nostro territorio, la domenica sera, porta inconfutabilmente il nome di Sabrina Poggiani, la conduttrice chiancianese che da quarant’anni: legge i risultati dei campi, lancia i servizi con gli highlights, racconta il pallone dalla Valdichiana, alla montagna amiatina, passando per l’Umbria, la Val d’Orcia e la provincia di Arezzo. Non solo lo sport è presente nel prestigioso curriculum di “Lady football.” Da tanti lustri il volto del TG di Tele Idea Plus è associato al suo iconico e femminile mezzo busto. Recentemente Sabrina Poggiani ha presentato, in diretta, l’accensione dell’albero di Natale più grande del mondo a Castiglione del Lago.

Durante la pandemia è stata protagonista degli aggiornamenti quotidiani per “Terreno Comune”, rotocalco di approfondimento ed informazione con sindaci dei paesi limitrofi, artisti locali ed ovviamente medici qualificati. Dagli Oscar del calcio dilettanti alle interviste per gli eventi paesani, istituzionali e musicali c’è davvero un po’ di tutto per questa presentatrice che con dedizione e delicatezza, professionalità e decisione, concretezza e serietà, racconta, con la sua inconfondibile voce, il nostro territorio. Questa, in estrema sintesi, è la sua storia, che poi, inequivocabilmente, è anche la nostra.