Ritardi trasporti. Sindaci di Chiusi, Cortona, Orvieto “Necessità temporanea o scelta definitiva?”

La richiesta è contenuta nella lettera sottoscritta dai sindaci di Orvieto, Roberta Tardani, di Chiusi, Gianluca Sonnini, e Cortona, Luciano Meoni, inviata alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, all’assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti, e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e all’assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli.

Nella lettera gli amministratori dei tre Comuni posti lungo la direttrice ferroviaria Firenze-Arezzo-Roma esprimono preoccupazione per gli effetti delle modifiche alla circolazione ferroviaria dovuti ai lavori sulla rete che stanno creando disagi ai pendolari e un allungamento dei tempi di percorrenza da e per la Capitale.

“Da sindaci, – – siamo quotidianamente a contatto con le esigenze dei nostri cittadini. Personalmente, avendo vissuto per tre anni l’esperienza del pendolare su Roma, so bene quanto sia difficile conciliare i tempi di viaggio con la vita familiare e lavorativa. È inaccettabile che nel giro di vent’anni i tempi di percorrenza per Roma e Firenze siano raddoppiati, invece che ridotti: una tendenza che va contro ogni principio di equità e sviluppo territoriale.

In queste settimane abbiamo mantenuto un dialogo costante con la Regione Toscana, in particolare con l’Assessore Baccelli e la Consigliera Rosignoli, che ringraziamo per l’attenzione sempre dimostrata verso il tema dei trasporti regionali e intercity cosiddetti “minori”. E’ fondamentale il loro coinvolgimento, così come quello della Regione Umbria, per individuare risposte concrete e soluzioni efficaci da poter estendere anche a tutte le tematiche che riguardano i trasporti e le infrastrutture, temi sui quali da sempre ci stiamo battendo”.