Montepulciano. Mostra fotografica ispirata alla marcia dei bambini raccontata dalla Origo

Alcuni giorni fa, nella sala consiliare del comune di Montepulciano è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata alla Marcia dei Bambini. Episodio che risale alla guerra di liberazione dal nazi-fascismo, nel momento storico nel quale “il fronte” passava per la Valdorcia. Questi eventi sono narrati nel libro : La Guerra in Valdorcia, scritto dalla contessa Iris Origo. E l’episodio che ha ispirato la mostra, come il titolo suggerisce, è proprio una lunga marcia attraverso campi e boschi che trentadue bambini profughi affrontarono, per porsi in salvo, guidati da Iris e dal marito Antonio Origo, dalla tenuta La Foce fino a Montepulciano. Le foto in esposizione, potranno essere ammirate fino al sedici febbraio 2025. Le immagini ritratte acquisiscono una maggiore carica suggestiva in tandem con delle composizioni poetiche di Elisa Ruotolo. Le foto sono di Mauro Zorer. La mostra è stata curata dal giornalista e critico fotografico Sandro Iovine.

L’idea della mostra ha avuto origine ad una visita ai Giardini Della Foce da parte di Mauro Zorer ed Elisa Ruotolo. Durante la presentazione di questo interessante evento culturale il sindaco di Montepulciano ha sottolineato l’importanza di non dimenticare i tragici eventi bellici che caratterizzarono la storia italiana durante l’ultimo conflitto. Non dimenticare soprattutto in momenti come questi che viviamo dove lo spettro della guerra si affaccia sull’orizzonte sia dai paesi mediorientali sia dall’Ucraina. E certamente una riflessione da parte di tutti noi sui disastri della guerra non guasta mai.

Nunzio Dell’Annunziata