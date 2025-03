Gabriele Cottini, un pilota di talento nel campionato italiano di velocità

(Cittadino e Provincia) Il pilota pievese Gabriele Cottini nel 2025 punta a fare il grande salto e a lui arriva l’in bocca al lupo del Comune.

“Gabriele Cottini è un nome che risuona forte nel mondo delle due ruote – si legge in una nota -. Nato a Chiusi il 27 novembre 1986, Gabriele ha da sempre un amore indissolubile per la velocità e il motociclismo. La sua carriera parla da sola: Campione Italiano di Velocità 600 Super Sport nel 2004 al secondo anno di gare ed ha soli 16 anni e campione ancora nel 2011 e miglior Rookie al CIV 600 Super Sport nel 2012. La passione per le competizioni non è mai svanita, e nemmeno la determinazione di arrivare al top. Lo scorso anno, Gabriele ha lottato fino all’ultima gara per conquistare il 2 posto in una stagione che lo ha visto impegnato con costanza e sacrificio tra i 40 migliori piloti del campionato. Per il 2025, Gabriele, insieme al suo team, punta a fare il grande salto. Con una Yamaha R6 preparata dal team Black Sheep di Padova e seguiti da Yamaha Italia, l’ambizione è alta: nuove modifiche alla moto, nuove sfide nel monogomma Dunlop, e la voglia di dare il massimo per tornare a lottare per il podio. Un grande in bocca al lupo a Gabriele – conclude la nota del Comune – per una stagione da sogno. Città della Pieve è orgogliosa di te e ti supporta in questa nuova avventura a tutto gas”.