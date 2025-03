Città della Pieve. Comune ” Approvata la mozione della Maggioranza per il rilancio della sanità pievese”

(comnicato stampa) Il testo, che verrà sottoposto alla Presidente della Regione Umbria e alla politica regionale, chiede in primis una struttura ospedaliera con Pronto Soccorso 24h con 15 o 20 posti letto con attività di medicina interna e di chirurgia generale ridotta e di procedere nell’immediato all’attivazione di tutti i servizi previsti, attualmente sospesi o ridotti, nell’ambito della Casa di Comunità, del Poliambulatorio specialistico e del Centro di Salute Mentale.

Il Consiglio comunale del Comune di Città della Pieve ha dato il via libera alla mozione presentata dalla Maggioranza, rappresentata dal Gruppo “Liberamente” guidato dal Sindaco Fausto Risini, sulla sanità pievese e sulla necessità di sottoporre alla Presidente Stefania Proietti un documento unitario che ne chieda il rilancio.

“Un documento di assoluto buon senso che propone a tutti i Gruppi che siedono in Consiglio Comunale di fare squadra per il bene di Città della Pieve e chiedere in maniera unitaria il rilancio dei nostri servizi sanitari”, commenta il Sindaco Fausto Risini a margine del Consiglio Comunale che ha visto votare a favore il Gruppo di Maggioranza “Liberamente” e il Gruppo di Minoranza “Insieme per Città della Pieve”; con l’astenzione invece del Gruppo di Minoranza “# CambiAmo”.

L’atto, arricchito anche da un Emendamento del Gruppo di Minoranza “Insieme per Città della Pieve”, esplicita la posizione condivisa da sottoporre alla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, con le criticità e i bisogni della comunità pievese e di esigere che vengano dati, nei fatti, opportuni e concreti riscontri, chiedendo:

– di attivare una struttura ospedaliera con Pronto Soccorso 24h con 15 o 20 posti letto con attività di medicina interna e di chirurgia generale ridotta;

– di procedere nell’immediato all’attivazione di tutti i servizi previsti, attualmente sospesi o ridotti, nell’ambito della Casa di Comunità, del Poliambulatorio specialistico e del Centro di Salute Mentale con particolare riguardo all’attività ambulatoriale della diagnostica per immagini e di risonanza magnetica;

– di ripristinare nell’immediato la postazione del 118 medicalizzato 24h presso la sede del PPS individuando come Ospedale DEA di riferimento il Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Il Sindaco Risini convocherà nei prossimi giorni i Capigruppo di Minoranza per predisporre insieme una richiesta di tavolo tecnico con i vertici regionali al fine di sottoporre quanto prima il documento approvato e avviare subito l’elaborazione di un progetto di riqualificazione che guardi al benessere dei cittadini e del territorio.

Fabiana Bellini

Ufficio Staff del Sindaco