Città della Pieve. Musica itinerante: incontro tra Liceo Musicale e Gruppo Ecologista “Il Riccio”

(Comunicato stampa) Esperienza singolare e interessantissima quella chiesta dal liceo Musicale “Italo Calvino” al Gruppo Ecologista “Il Riccio”: un sabato mattina di musica, cultura, arte, trekking su Città della Pieve.

Un lavoro particolarmente curato quello dei docenti: Francesca Boccacci, Cosimo Azzinnari, Pedro Spallati, Pierluigi Bastioli, Valeria Puletti, Paolo Manetti, Emiliano Leonardi, Giacinta Simon e degli studenti delle classi prima e seconda del Musicale che hanno suonato magistralmente ottoni, chitarre, percussioni, sax, violoncello e cantato in modo impeccabile sia in assoli che in cori per canti popolari e non.

Oltre alla parte musicale eseguita in luoghi interessanti dal punto di vista ambientale, architettonico, artistico, le “lezioni” del Prof. Riccardo Testa del Gruppo Ecologista, su storia, arte, ambiente che hanno affascinato i presenti.

Brani e canti particolari, in alcuni casi con insoliti strumenti musicali, sono stati eseguiti alla Fonte Trova, una della Fonti storiche di Città della Pieve, con il Giardino Comunitario del Frutti “riTROVAti” realizzato e curato dal Gruppo Ecologista “Il Riccio”; nelle suggestive aree verdi del Castelluccio Palusse, una residenza voluta da Vittoria Guerrieri, figlia morganatica del Re Vittorio Emanuele II di Savoia e di Rosa Vercellana, la bella Rosina, dove ha vissuto con De Simone Paolo, di qui il nome Palusse, le cui collezioni di semi e non solo sono conservate al Museo di Storia Naturale e del Territorio, gestito dal Gruppo Ecologista “Il Riccio”; in piazza Matteotti all’interno del mercato settimanale, tra banchi e acquirenti; all’Oratorio dei Bianchi di fronte al famoso dipinto del Perugino “L’Adorazione dei Magi”; all’Oratorio di San Luigi, attiguo all’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali.

La classe prima di questo Istituto ha seguito il gruppo itinerante mostrando interesse, estrema compostezza e ammirazione.

Nei luoghi più affollati non è mancata l’attenzione e la curiosità di passanti e lavoratori.

Un’esperienza formativa per tutti, sotto vari aspetti, che sicuramente uscendo dalle aule scolastiche porta con sé un suggestivo soffio di bellezza, raffinatezza, cultura.

Un’esperienza da ripetere e incentivare, il Gruppo Ecologista “Il Riccio” si dichiara già disponibile.

Grazie alla scuola e a tutti quei soggetti che hanno contribuito a rendere possibile questo evento che ha toccato anche altri luoghi suggestivi come l’incantevole vista sulla Val di Chiana dalla passerella a ridosso della Chiesa di San Pietro che conserva al suo interno un altro dipinto del Perugino, il cui ultimo restauro è stato effettuato grazie all’interessamento dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Città della Pieve; sul lavoro di restauro, seguito dagli studenti, è stata realizzata una brochure: Restauro di un’opera: “Sant’Antonio Abate tra i Santi Marcello e Paolo” Chiesa di San Pietro Città della Pieve, consultabile anche online.