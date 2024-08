Città della Pieve. Arresto in flagranza.

(comunicato stampa) I militari della Stazione Carabinieri di Città della Pieve, unitamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, nella mattinata di lunedì hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini georgiani, già noti alle Forze di Polizia e in Italia senza fissa dimora, poiché ritenuti presunti responsabili di aver sottratto cosmetici e bevande alcoliche presso due esercizi commerciali del luogo.

Gli stessi, introdottisi all’interno di un negozio di profumi in frazione Pò Bandino di Città della Pieve, si allontanavano velocemente a bordo di un’autovettura dopo essersi impossessati di n.2 flaconi di profumo, dal valore di circa 130 euro. La tempestiva segnalazione dei dipendenti permetteva di allertare le pattuglie in servizio che circa mezz’ora più tardi, individuavano i due soggetti all’interno di un supermercato. Una volta bloccati dopo l’uscita, venivano sottoposti a controllo e trovati in possesso di due flaconi di profumo e di ulteriori 4 bottiglie di superalcolici, per un valore complessivamente asportato pari a oltre 350 euro.

Condotti presso gli uffici, venivano successivamente dichiarati in stato di arresto nella flagranza di reato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria perugina poiché ritenuti presunti responsabili di furto aggravato in concorso.

Trattenuti per la notte presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, nella mattinata di lunedì sono stati tradotti in Tribunale per la celebrazione del rito “direttissimo”, all’esito del quale gli arresti sono stati convalidati e condannati, con patteggiamento, a mesi 10 di reclusione e ad una multa di 300 euro.

La refurtiva è stata riconsegnata agli aventi diritto.