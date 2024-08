Comune di Ficulle “Adesione al Referendum Abrogativo della Legge sull’Autonomia Differenziata. Istituzione del Tavolo del Welfare Orvietano ”

(comunicato stampa) Nell’ultimo consiglio comunale del Comune di Ficulle sono state approvate due delibere, una riguardante la creazione di un tavolo del Welfare Orvietano ed altra il referendum abrogativo.

“Recentemente, il Parlamento della Repubblica ha approvato la Legge 26 giugno 2024, n. 86, riguardante l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Tale provvedimento ha suscitato un ampio dibattito nel Paese, evidenziando profonde preoccupazioni per le possibili implicazioni di una maggiore autonomia regionale. In risposta a queste preoccupazioni, diverse istituzioni e forze politiche e sociali hanno promosso l’iniziativa di un referendum abrogativo, a cui il Consiglio Comunale di Ficulle ha deciso di aderire.

La nuova legge è vista come un elemento di rottura rispetto all’attuale equilibrio tra le regioni italiane iniziato anni or sono con l’approvazione della Legge Bassanini che fra l’altro ha creato 20 diverse sanità nel nostro Paese. Attualmente, la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce cinque Regioni a Statuto Speciale per ragioni storiche e geografiche. Tuttavia, l’introduzione dell’autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario potrebbe ampliare significativamente le disparità tra le varie aree del Paese, con il rischio di forte penalizzazione delle regioni più fragili come l’Umbria e quelle del Sud d’Italia.

Il principio di solidarietà tra cittadini e aree geografiche è un elemento fondante della convivenza civile italiana, riaffermato dopo il secondo conflitto mondiale e presente nella Costituzione repubblicana. La nuova disposizione legislativa sembra contraddire questo principio, mettendo a rischio il concetto di unità nazionale.

Data la portata delle conseguenze che l’attuazione di questa legge potrebbe avere, il Consiglio Comunale di Ficulle ritiene giusta e necessaria l’iniziativa del referendum abrogativo.

Il Consiglio Comunale ha quindi deliberato di aderire all’iniziativa referendaria per le motivazioni sopra esposte. A tal fine, si impegna a dare la massima diffusione della possibilità per i cittadini di sottoscrivere il referendum abrogativo. Questo avverrà sia tramite la tradizionale raccolta delle firme che attraverso il sistema digitale recentemente approvato dal Governo. Per facilitare l’accesso alle informazioni e la partecipazione attiva dei cittadini, il Comune pubblicherà l’apposito link sulla propria pagina Facebook.

Istituzione del Tavolo del Welfare Orvietano, Sociale e Sanità

In un’epoca in cui la promozione del benessere sociale e sanitario è diventata una priorità imprescindibile del territorio, l’Amministrazione comunale di Ficulle propone al Comune di Orvieto, nella qualità di capoluogo del territorio e capofila della Zona Sociale 12 così come agli altri comuni del comprensorio, l’istituzione di un Tavolo del Welfare Orvietano, Sociale e Sanità.

Il Tavolo potrà essere composto da rappresentanti dei comuni, rappresentanti della ASL locale, rappresentanti delle associazioni di volontariato, enti del terzo settore, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, medici, scuola e altri soggetti ritenuti rilevanti per le politiche sociali e sanitarie. Questo importante passo è finalizzato a creare uno spazio di confronto e coordinamento tra le diverse realtà coinvolte nel settore sociale e sanitario, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti, tenendo conto delle specificità demografiche della popolazione locale.

L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare le criticità che riguardano l’Ospedale del comprensorio orvietano e la sanità nel suo complesso, nonché di valutare un aggiornamento del Piano Sociale di Zona. Anche tenendo conto che con le risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – Interna Area Sud Ovest Orvietano, si aprono nuove opportunità d’investimento per un approccio integrato tra le politiche sociali e sanitarie, essenziale per rispondere ai bisogni complessi della comunità.

La creazione del Tavolo Sociale e Sanità, denominato anche Tavolo del Welfare Orvietano (TWO), rappresenta un passo cruciale per mettere in rete competenze e risorse. Questo strumento potrà permettere di favorire la collaborazione tra i vari attori del territorio che operano nei settori della sanità, del sociale e della scuola, al fine di sviluppare un modello di gestione integrato ed innovativo. Il Tavolo potrebbe essere quindi un organismo operativo per la pianificazione e l’implementazione di interventi mirati alla prevenzione e al contrasto delle situazioni di disagio sociale e sanitario dei cittadini.”