Castiglione. Primo incontro tra sindaco e maggioranza: questione parcheggi e regolamento sul  suolo pubblico.

(AKR) Si è svolto nei giorni scorsi il primo incontro fra i rappresentanti delle forze politiche della maggioranza di centrosinistra di Castiglione del Lago a cui ha partecipato anche il sindaco Matteo Burico: si tratta degli esponenti del Partito Democratico, della lista “Burico Sindaco”, di “Progetto Democratico per Castiglione del Lago”, di “Castiglione Futura, Italia Viva, Civici Per”, “Tempi Nuovi” e “Dialogo e Azione”.

«Sul tavolo – si legge nel comunicato congiunto – preso atto della definizione degli assetti di Giunta, della sua composizione e della organizzazione dell’intero Consiglio comunale, si è avviato un primo confronto finalizzato a individuare un percorso rapido e rappresentativo con il quale rendere operativo questo livello di direzione politica e di supporto e stimolo all’opera della maggioranza che governa Castiglione del Lago. Sono stati presi in esame due argomenti di scottante attualità sui quali, le forze politiche presenti hanno chiesto al sindaco di procedere con sollecitudine e tempestività nel definire modalità amministrative utili a superare la fase di incertezza che oggi li caratterizza. Il primo tema è quello della scelta del project financing e delle proposte in esso contenute per quanto attiene i parcheggi presso il centro storico del capoluogo. Con questa indicazione, che conferma la volontà politica di non aumentare i posti auto nel centro storico, si pone fine alla precarizzazione con la quale negli ultimi anni sono stati gestiti gli stalli auto e l’area camper. Spazi pubblici in condizioni conservative e di manutenzione del tutto insoddisfacenti, così come altrettanto precaria era divenuta la condizione lavorativa di chi vi prestava servizio. Oggi lo strumento del partenariato pubblico privato consente di programmare un importante ammodernamento dell’area camper, che verrà pavimentata, meglio organizzata nelle piazzole e dotate di sbarre, cassa automatica per renderla adeguata alle esigenze dei camperisti. Analogamente a ciò vengono riorganizzati gli stalli auto in via Belvedere Nord, Belvedere Sud e Piazza Dante Alighieri, con l’introduzione di soli posti auto blu a pagamento. Una misura che prevede forti agevolazioni (abbonamento annuo a 12 euro) per residenti di tutto il Comune, per i lavoratori sia dell’ospedale, sia del Comune che delle attività economiche ivi presenti, assieme a possessori di seconde case, e voucher a disposizione degli operatori turistici, affittacamere, alberghi ecc. La recente richiesta, avanzata dalla società che gestisce gli stalli, di far durare la fase di sperimentazione fino al prossimo 12 agosto, permette ai cittadini di avere il tempo necessario per abbonarsi e al Comune di provvedere a mettere a regime le ultime eventuali criticità che potessero ancora manifestarsi».

«Il secondo tema riguarda l’assoluta necessità di predisporre un regolamento di utilizzo dell’intero suolo pubblico in particolare di quello presente sul centro storico di Castiglione del Lago che, durante il Covid, ha visto esplodere le aree di occupazione con il proliferare di strutture amovibili, funzionali soprattutto alle attività commerciali. Il sindaco Burico – conclude il comunicato – ha fatto propria questa preoccupazione, dichiarandosi disponibile a presentare un nuovo e più articolato regolamento che disciplini l’insieme delle questioni, a partire dal deliberare in Giunta una presa d’atto di questa necessità che consenta l’avvio della fase di elaborazione e di confronto nel merito dei contenuti del nuovo regolamento».