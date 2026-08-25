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CHIUSI. I “Ruzzi della Conca” dal 28 agosto al 8 settembre 2026

by redazione
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CHIUSI Ruzzi della Conca – 28 agosto / 8 settembre 2026

Dal 28 agosto all’8 settembre Chiusi Scalo torna a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno con la 45ª edizione dei Ruzzi della Conca, una manifestazione che unisce tradizione, sport, socialità e senso di appartenenza.

Per due settimane le cinque contrade saranno protagoniste di sfide, iniziative e momenti conviviali che coinvolgeranno tutta la comunità, fino all’attesissima finalissima di palla a bracciale di domenica 6 settembre, quando si assegnerà la Conca 2026.

Il programma sarà accompagnato ogni sera da cene a tema, prodotti tipici, stand gastronomici, spettacoli e musica, che animeranno le vie di Chiusi Scalo e Piazza XXVI Giugno.

La manifestazione si concluderà martedì 8 settembre con la Solenne Processione, momento religioso e identitario profondamente legato alla storia della festa e della comunità di Chiusi Scalo.

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