A CHIANCIANO OPEN DAY SU CURA E PREVENZIONE RESPIRATORIA

Ormai si sa ogni giorno è dedicato a qualcosa e venerdì 25 settembre è la giornata mondiale dedicata al respiro, alla respirazione. Occasione perfetta per un open day organizzato da Terme di Chianciano.

Sarà così possibile acquisire informazioni su cure e prevenzione delle patologie respiratorie che possono trarre beneficio dalle cure termali. Lo stabilimento Sillene sarà a disposizione di residenti ed ospiti per chiarimenti e per provare le cure inalatorie. Possono essere chiesti anche consigli terapeutici e possibilità di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale. Con questa iniziativa si sottolinea l’importanza di occuparsi della salute respiratoria prima che subentrino problematiche e patologie, In altre parole la prevenzione diventa fondamentale proprio per migliorare la qualità della vita. Prendersi cura, insomma, del proprio respiro proteggendolo da: inquinamento, fumo, allergie ecc. Il posto d’onore nell’ambito dell’open day sarà l’Acqua Santissima di Chianciano che attraverso una mirata somministrazione: inalazione, aerosol, doccia nasale sortisce un diversificato, efficace rimedio per cura e prevenzione dei disturbi della respirazione. Quindi è questa una buona occasione per vedere da vicino come funziona e quali benefici trarre da una salutare prevenzione per il sistema respiratorio. Infatti l’iniziativa è stata presa proprio per avvicinare e far conoscere un bene che abbiamo a portata di mano ma che spesso non sfruttiamo…semplicemente perchè non ne siamo a conoscenza.

Nunzio Dell’Annunziata