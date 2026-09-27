Mastrobuono (presidente di Terme di Chianciano Spa) ” Investimenti per 2 mln di euro”

“Un investimento di circa 2 milioni di euro tra il 2027 e il 2028 per rinnovare le infrastrutture e rendere le terme di Chianciano sempre più attrattivo per nuovi segmenti di pubblico. È questa la prospettiva illustrata da Luigi Mastrobuono, presidente di Terme di Chianciano Spa, nell’ambito del più ampio progetto di rilancio della destinazione termale”

Questo è quanto riporta la stampa su un intrevento del presidente delle Terme di Chianciano.

L’intervento si inserisce in una strategia che punta a diversificare l’offerta e a intercettare esigenze e pubblici differenti: giovani, famiglie, turisti italiani e stranieri e persone anziane. Un approccio che, secondo Mastrobuono, nasce dalla consapevolezza che oggi non esiste più un unico prodotto capace di attrarre indistintamente tutti i visitatori. “Il progetto fa parte di una visione più complessiva”, spiega Mastrobuono, richiamando il percorso di rilancio dell’economia cittadina illustrato dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è rendere Chianciano Terme più attrattiva attraverso una proposta capace di rivolgersi a diversi segmenti di utenza. Non c’è più un prodotto che attira tutti – sottolinea il presidente – e quindi bisogna segmentare e cogliere le esigenze dei diversi potenziali nuovi visitatori e utenti dei servizi di Chianciano”

Il rilancio delle Terme viene dunque considerato parte integrante di quello dell’intera città. “Questo serve perché se poi il paese, la città, è morta, tutto il resto non funziona”, osserva Mastrobuono, evidenziando il legame tra la capacità attrattiva del complesso termale e quella della destinazione nel suo insieme.

Il piano di investimenti riguarderà in particolare la parte infrastrutturale e prevede una serie di interventi destinati a migliorare e ampliare l’offerta.

Tra le priorità figura lo sviluppo di un’area medica, pensata soprattutto per il pubblico adulto e anziano, con servizi dedicati a check-up completi, attività di prevenzione e percorsi finalizzati al benessere e al riequilibrio della persona.

Parallelamente, saranno interessate dal programma di riqualificazione le strutture dedicate al turismo e alle famiglie. In particolare, è previsto un significativo upgrade delle piscine e delle aree dedicate al benessere, con l’obiettivo di rendere l’esperienza più moderna e competitiva.

Un’attenzione specifica sarà riservata anche alle aree sensoriali, che rientreranno nel processo di rinnovamento e potenziamento dei servizi.

La strategia non riguarda soltanto la realizzazione di nuove strutture, ma anche una diversa organizzazione dell’offerta. L’obiettivo è concentrare e integrare i servizi per consentire agli utenti di usufruirne in modo più semplice e nell’arco di un periodo di tempo contenuto.

“Faremo una serie di interventi nelle infrastrutture per renderle attrattive per i diversi segmenti che vengono a Chianciano”, spiega Mastrobuono. L’intento è quindi quello di costruire un’offerta più completa e facilmente fruibile, in linea con le esigenze di una moderna economia dei servizi legati al benessere, alla salute e al turismo.

Il cronoprogramma prevede che gli interventi vengano realizzati tra il 2027 e il 2028, con una particolare attenzione alla programmazione dei lavori nei periodi di minore affluenza. La prima fase è prevista nella seconda parte del 2027, concentrando le attività durante la bassa stagione, indicativamente tra giugno e luglio, così da contenere l’impatto sulle attività e sulla fruizione del complesso.