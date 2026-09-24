Città della Pieve. All’Avvaloranti si alza il sipario sulla stagione teatrale 2026 2027.

Sipario pronto ad alzarsi al Teatro degli Avvaloranti: al via la campagna abbonamenti per la Stagione di Prosa 2026/2027

Anteprima il 10 ottobre con “Preludio per un valzer”, poi il via alla stagione il 29 ottobre con il “Don Chisciotte” di Stivalaccio Teatro. Aperte le sottoscrizioni.

Scalda i motori la vita culturale cittadina con la presentazione della Stagione di Prosa 2026/2027 del Teatro degli Avvaloranti, promossa in collaborazione con Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale.

Un cartellone ricco e variegato che accompagnerà il pubblico per tutto l’autunno e l’inverno, portando sul palco pievese grandi interpreti della scena contemporanea, comicità, grande drammaturgia e spettacoli interattivi. L’avvio della programmazione si terrà sabato 10 ottobre alle ore 21:00 con l’anteprima fuori abbonamento “Preludio per un valzer”, creazione di danza firmata Fontemaggiore e curata da Manuela Giulietti.

Il primo appuntamento ufficiale del cartellone in abbonamento è invece fissato per giovedì 29 ottobre alle ore 21:00 con “Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte”, un lavoro di grande ritmo ed efficacia scenica portato in scena da Stivalaccio Teatro e TSV Teatro Nazionale.

L’Amministrazione Comunale e Fontemaggiore ricordano che è aperta la campagna abbonamenti, pensata per offrire un accesso vantaggioso a tutta la stagione con formule flessibili a 5 o a 10 spettacoli. Per sottoscrivere o prenotare la propria tessera è possibile contattare gli uffici di Fontemaggiore dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 13:00, ai numeri 075 5286651 o 075 5289555.

È inoltre attivo il canale pratico via WhatsApp al numero 353 4275107, inviando un messaggio indicando il numero e la tipologia di abbonamenti desiderati (5 o 10 spettacoli, intero o ridotto) unitamente al nome e cognome di ciascuno spettatore. Gli utenti riceveranno a stretto giro le istruzioni per il pagamento e il ritiro.

Tutte le informazioni sul programma completo e sui dettagli per le iscrizioni sono consultabili sul portale ufficiale www.fontemaggiore.it o scrivendo a info@fontemaggiore.it