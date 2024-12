 Chianciano. La storica tabaccheria Medaglini cambia sede

La tabaccheria Medaglini sul viale della Libertà cambia sede. Domenica 15 dicembre l’inaugurazione dei nuovi locali dell’attività. Dalla sede storica, praticamente, si è spostata di pochi metri andando ad occupare un ampio locale dove, tutte le sezioni del diversificato lavoro che quotidianamente svolge, avranno lo spazio necessario di essere eseguite al meglio. Il mondo cambia e al giorno d’oggi una tabaccheria svolge un lavoro molto diversificato dalla vecchia, antica direi, vendita di: Sali e Tabacchi. La nuova figura del tabaccaio svolge un’attività importantissima e difficile di servizio sociale: pagamenti vari, trasferimento soldi e poi regali, giornali, libri, e chi più ne ha più ne metta. Quindi per i chiancianesi e non, avere un punto di riferimento comodo dal punto di vista logistico ed esteticamente gradevole, è sicuramente un bel cambiamento. A testimonianza di quello che ho detto c’è l’unanime partecipazione della cittadinanza a questo evento: quasi tutti i chiancianesi sono passati di lì per un saluto e chi non era presente fisicamente lo era sinceramente col cuore.

Ma al di là del cambiamento positivo che diventa “comodità” per gli utenti, e senza tener conto dell’affetto di tutta la cittadinanza nei confronti di Elisabetta e Diego che accolgono tutti con qualcosa in più di una cordiale ed impeccabile professionalità, questo evento spinge ad amare riflessioni sullo stato di abbandono della cittadina termale dove non si registra, ormai da decenni, quasi nessuna nuova apertura commerciale, nessun movimento imprenditoriale di rilievo…Per cui segnali positivi come quelli della tabaccheria Medaglini che con coraggio si prepara ad affrontare una nuova sfida professionale, non possono che infondere un sentimento positivo di speranza. A questo punto non ci resta che porgere tanti auguri ad Elisabetta e Diego per questa nuova avventura.

Nunzio Dell’Annunziata