Castiglione. Parcheggi. Brancaleoni “Respinta in consiglio una mia proposta di bloccare tutto”

(comunicato stampa) Il consiglio del 31 luglio dopo un acceso dibattito ha rigettato la Mozione in Consiglio Comunale sui Parcheggi presentata da me.

C’e’ molto fermento a Castiglione sulla situazione parcheggi, con l’attivazione del servizio ora spostato al 12 agosto dopo le tantissime lamentele anche attraverso la Confcommercio Trasimeno che dice di no essere stata ne coinvolta ne informata di questa nuova rimodulazione di tutti i parcheggi del centro storico e ospedale.

Ogni cittadino dovrà fare ore di fila per aggiudicarsi il pass annuale per i residenti a 12.00 per quest’anno.

Potendo parcheggiare su alcuni stalli a pagamento ma non su tutti. E questa è una perla..

La delibera di giunta datata inizio gennaio 2023, da sull’occhio infatti in quella giunta che ha deliberato questa riforma, senza sentire l’opinione dei cittadini e commercianti tenuti completamente all’oscuro, erano assenti il Sig. Sindaco e l’allora Assessore alla Mobilità Fabio Duca.

Presenti gli altri assessori e la delibera è stata firmata dalla Vice Sindaco.

Ma su una questione così importante che cambia per 8 anni i parcheggi del centro storico e lungolago, rimangono fuori 2 parcheggi particolari del Lido Arezzo e Lido Comunale, è possibile queste assenze .

Poi dopo questo passaggio va tutto nel dimenticatoio fino al 5 maggio a 30 gg. Dalle elezioni.. poi la cooperativa con un tempismo perfetto risponde il 12 giugno 2024 ed inizia subito i lavori..

Ma su una situazione paradossale non fat partire i parcheggi dopo il 30 settembre come richiesto dalla mia mozione ed emendato dalla capogruppo Traica di Fratelli d’Italia, respinta con 5 voti a favore 1 astenuto e 11 voti contrari della coalizione, che probabilmente si è ricompattata sul tema all’ultimo momento visto la non informativa data alla popolazione ed agli operatori economici.

Mozione in Consiglio Comunale “Nuovi Parcheggi nel Centro storico di Castiglione del Lago e lungolago”

Avendo preso contezza solo ora, a cose praticamente fatte, come gran parte o tutti i nostri concittadini, ed operatori coinvolti in questa “delicata” operazione di modifica di tutti i parcheggi comunali, senza un passaggio pubblico, non avendo tantomeno avuto un passaggio in Consiglio Comunale, nemmeno nella precedente Amministrazione, di questa “operazione” definita ora come “opportunità” per il nostro Meraviglioso paese, notiamo che la lettera della ditta aggiudicatrice Easy Help di Recanati è del 12 giugno 2024, avendo avuto almeno la sensibilità di lasciar passare le elezioni e del suo esito.

Visto anche le richieste di commercianti, e di chi vive di turismo in questo paese e non di indennità, in attesa che magari si Convochi un Consiglio Comunale aperto, oltre ad una serie di incontri aperti a tutti, sono a richiedere quanto segue.

“Visto la mancanza di un’adeguata e precisa informazione tra la popolazione e soprattutto tra gli operatori economici sulla vicenda della riorganizzazione dei parcheggi del Centro Storico di Castiglione del Lago e zona lago.

Visto che tale decisione è molto impattante anche sui lavoratori del centro storico, di cui diversi stagionali, di cui diversi non residenti, visto che dovremmo essere proprio al centro della stagione turistica,

Visto anche la situazione attuale del turismo in profondo calo,

Visto che questo periodo “auspichiamo” sia il più importante per questo paese turistico,

Visto le problematiche che si potrebbero registrare anche agli utenti del nostro Ospedale, che sarebbe l’unico in Umbria che non ha un parcheggio riservato agli utenti e soprattutto anche nella zona della camera mortuaria,

Per evitare ulteriori disagi e lamentele, chiedo la sospensione con effetto immediato, dell’attuazione del provvedimento almeno fino alla fine della stagione turistica, per avere per poi il tempo e la serenità di coinvolgere gli operatori turistici ed i concittadini.

Si chiede al momento di bloccare, qualsiasi opera, se già autorizzata per la realizzazione di nuovi stalli in via Belvedere sud, che abbiamo impatto su opere esistenti”

Credo che tale passaggio sarebbe auspicabile da parte di tutti, nello spirito di condivisione e nella massima Serenità e Coinvolgimento anche delle Minoranze, che Lei Sig. Sindaco ha chiesto durante il Consiglio di insediamento poco più di 15 gg. fa.

Sarebbe importante capire e Condividere Insieme (Avanti Insieme) anche un progetto integrato su cosa vogliamo fare della nostra Castiglione e quale futuro, senza devastazioni per il Bene di Castiglione.

Chiedo anche da ora in poi, una maggiore trasparenza sulle scelte, che siano politiche ma anche con il coinvolgimento di chi li subisce.

Paolo Brancaleoni

Capogruppo in Consiglio Comunale

Gruppo Castiglione Civica e le sue Frazioni.