Castiglione. Un mese di concerti per la XX edizione del Festival di Musica Classica

(comunicato stampa) È una lunga storia di musica e di emozioni quella del Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, giunto al traguardo della ventesima edizione. E sarà un anno da ricordare con ben quattordici concerti, un programma ancora più ricco e vario che inizia domani 4 agosto e arriva al 4 settembre. Il FMC è uno dei più interessanti festival di musica da camera di tutta l’Umbria, organizzato dal Comune di Castiglione del Lago e sempre con la preziosa direzione artistica di Marzia Crispolti Zacchia che lo ideò nel 2005 mossa dall’amore per la sua terra d’origine, un amore sempre vivo nonostante che la marchesa risieda in Svizzera da tantissimi anni, un amore coniugato alla perfezione con un disinteressato mecenatismo.

Questa mattina presentazione ufficiale nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, sala che ospiterà tredici dei quattordici concerti in programma: infatti, come significativa consuetudine, martedì 6 agosto il festival si sposta a Pozzuolo Umbro per l’unico concerto gratuito ospitato dal centro socioriabilitativo e educativo di “Villa Nazarena”. Sono intervenuti alla conferenza stampa il Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, la Direttrice Artistica Marzia Crispolti Zacchia, il maestro Francesco Bartoletti, tra i fondatori del celebre Trio Paderewski che aprirà la serie dei concerti domani sera a Palazzo della Corgna.

«Ringrazio l’Amministrazione comunale, l’attuale sindaco Matteo Burico e tutti i sindaci che lo hanno preceduto – ha affermato Marzia Crispolti Zacchia – per la fiducia nei miei riguardi e il costante impegno organizzativo e finanziario profuso in questi venti anni: neppure io nel 2005 avrei immaginato di iniziare una serie così duratura e di successo. Questa edizione prosegue nella linea degli ultimi anni, contraddistinta dalla contaminazione di generi musicali: si va dalla musica da camera, alla lirica, alla musica del ventesimo secolo con gli autori più importanti, per arrivare allo swing e al soul proposto dai “Four Seasons Quintet” a Pozzuolo».

L’edizione 2024 sarà aperta domani sera 4 agosto dal Trio Paderewski con Christian Delafontaine che eseguiranno “Aquarium per violoncello solo” di Francesco Bartoletti, “Trio all’ungherese in Sol M” di Haydn, “Polonaise per violino e pianoforte” di Wieniawski, “Siviglia” di Albeniz, “Quartetto op. 1” di Rabl.

Il 6 agosto il concerto gratuito a Villa Nazarena di Pozzuolo del Four Season Quintet, l’8 il concerto di George Lopez (pianoforte) e Christian Delafontaine (flauto); il 9 il Duo Pianoforte: George Lopez e Gulimina Mahamuti; il 13 il concerto del Duo Francese-Algenti (pianoforte e violoncello); il 14 il concerto di Alessandro Bistarelli al pianoforte). Dopo Ferragosto il 18 il Quartetto Ascanio con il soprano Myung Jae Kho.

Il 20 un grande Concerto Lirico con Monica Colonna (soprano), Elena Antonini (mezzo soprano), Emanuele Fagotti (tenore) Mauro Corna (basso), Matteo Mencarelli (baritono), Lamberto Losani (baritono) e al pianoforte Guido D’Angelo; il 21 Sebastiano Brusco (pianoforte) con Sigurour Bragason (baritono); il 23 agosto il Duo Gazzana composto da Natascia Gazzana (violino) e Raffaella Gazzana (pianoforte); il 24 il concerto del pianista Adalberto Maria Riva; il 25 il Duo Pianoforte: Matteo Gobbini e Marina Panova. Ultimi due concerti a settembre: il 2 il celebre pianista neozelandese Jeffrey Grice e il 4 il maestro Stefano Ragni al pianoforte con una performance musical-divulgativa dedicata a Giacomo Puccini nel centenario della morte.

«Il Festival di Musica Classica in questi vent’anni – ha sottolineato Crispolti Zacchia – ha contribuito a far crescere la passione per la musica nel territorio, fornendo la possibilità, a molti musicisti e cantanti locali, di avere esperienze lavorative internazionali. Moltissimi giovani che hanno suonato qui da noi in questi anni, spesso provenendo dalla validissima Scuola di Musica del Trasimeno che il Comune di Castiglione del Lago sostiene che ammirevole costanza e grande lungimiranza, hanno poi varcato i confini nazionali suonando in Svizzera, in Francia, nel resto d’Europa e anche negli Stati Uniti. Questo è proprio quello che volevamo e che ci eravamo prefissati di fare vent’anni fa».

«Abbiamo la fortuna e il privilegio da tantissimi anni di venire qui a Castiglione del Lago – ha detto il maestro violoncellista Francesco Bartoletti – partecipando ad uno splendido festival che è occasione di incontro e di confronto internazionale, una “ricetta” di successo ideata da Marzia Crispolti Zacchia. Qui l’attenzione dell’Amministrazione comunale per l’arte e la cultura è encomiabile e un’ulteriore prova è l’impegno profuso per sostenere da decenni la locale Scuola di Musica del Trasimeno, una realtà che cresce e dimostra grande vitalità: per noi musicisti è la cosa più importante perché è importante suonare ma ancora di più condividere con i giovani le nostre esperienze, cercando di motivarli. Castiglione del Lago è non solo una cittadina di musicisti ma anche fatta di gente che si vuole avvicinare all’arte e in generale alla bellezza che, come vediamo in questo splendido Palazzo della Corgna, non manca di certo».

Per ultimo l’intervento del sindaco Matteo Burico: «I sindaci passano ma quando un’idea è forte, si radica e soprattutto c’è una trascinatrice straordinaria come Marzia Crispolti Zacchia, il lavoro del Comune è più facile. Il Festival di Musica Classica è una creatura che è cresciuta nel tempo: Castiglione è un piccolo Comune ma investiamo tante risorse sulla crescita culturale e la Scuola di Musica del Trasimeno è solo il primo esempio ma abbiamo le mostre qui a Palazzo della Corgna, un’intensa stagione di eventi alla Rocca Medievale, il Nuovo Cinema Caporali, gli eventi del Natale con l’albero sull’acqua, un dinamico tessuto associativo unico nel territorio e si potrebbe fare un lungo elenco. Oggi però voglio ringraziare Marzia che ogni anno ci dimostra concretamente l’amore che ha per Castiglione del Lago e tutte le sue frazioni».

Tutti i concerti inizieranno alle 21:15, con ingresso a pagamento e con possibilità di abbonamento. Il biglietto costa 5 euro; abbonamento per 6 ingressi 25 euro e abbonamento a tutti e 13 i concerti a pagamento (quello di Villa Nazarena è gratuito) a 50 euro. Con gli abbonamenti possono entrare contemporaneamente due persone. Info e prenotazioni al numero 075 9651099 (dalle 9:30 alle 19); www.palazzodellacorgna.it

Ufficio Stampa del Comune di Castiglione del Lago