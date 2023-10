Castiglione. La Via Romea Germanica sulle tracce di Signorelli e Perugino

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre prosegue il percorso già intrapreso dall’associazione “Via Romea Germanica” volta alla scoperta e alla valorizzazione dei territori attraversati mediante la collaborazione con le associazioni culturali di camminatori del luogo, sostenitori del turismo lento alla scoperta delle bellezze naturali, paesaggistiche e della storia antica di questo territorio.

Il Comune di Castiglione del Lago, che è socio dell’associazione, si fa promotore delle azioni intraprese: come già avvenuto in precedenza, la Via Romea Germanica assieme alla ASD “Filippide” e l’associazione culturale “L’olivo e la ginestra” organizza per il prossimo fine settimana una serie di appuntamenti relativi ad una ricorrenza storica molto importante: i 500 anni della morte di due pittori rinascimentali Luca Signorelli, nato a Cortona, Pietro Vannucci detto il Perugino nato a Città della Pieve, due città che si trovano lungo il suo tracciato.

Un evento culturale unico non solo per l’Umbria e la Toscana, ma per l’Italia e tutto il mondo della cultura a cui la Via Romea Germanica non poteva mancare. «Per questo motivo – spiega Ivana Bricca, vicepresidente dell’associazione e componente del consiglio dell’associazione insieme al sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico – il primo fine settimana di ottobre è maturata la proposta di camminare lungo la Via Romea Germanica, tra Castiglion Fiorentino e Città della Pieve, alla ricerca delle testimonianze pittoriche e degli eventi riguardanti la vita di questi due grandi protagonisti del Rinascimento italiano».

Tre giorni di cammino, a partire da venerdì 6 ottobre, con partenza alle 13:30 da Castiglion Fiorentino e arrivo di tappa a Cortona (13 km, dislivello 380 m) con visita della mostra del Signorelli e relativa cena.

Sabato 7 partenza da Cortona alle ore 9 con visita della Chiesa S. Niccolò e della Cappella del Signorelli; colazione presso Ossaia, poi camminata fino a Puntabella di Tuoro (18 km, dislivello 420 m) con panorama sul Trasimeno: spostamento verso Castiglione del Lago con visita della mostra “Rinascimenti – Perugino e Signorelli: l’invenzione del paesaggio”: la giornata si concluderà una cena a Pozzuolo Umbro con una cena presso l’Agriturismo “Il Romitorio” di Pozzuolo Umbro, struttura convenzionata con la Via Romea Germanica.

Domenica 8 partenza alle ore 9 da Paciano in direzione di Città della Pieve (17 km, dislivello 420 m) con visita delle opere che il Perugino ha lasciato nella sua città natale.

Le tre camminate, l’ingresso alle mostre e le visite guidate sono gratuite.

Per maggiori informazioni su aspetti organizzativi e logistici sono a disposizione Louis Montagnoli al numero 347 1715155 (louismontagnoli@libero.it) e Ivana Bricca 347 6151148 (clothesking@hotmail.com).

