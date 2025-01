Castiglione. Coop Centro Italia. PD “ Chiediamo certezze sul futuro della nuova Cooperativa”

(comunicato stampa) Il Partito Democratico di Castiglione del Lago sta seguendo con grande attenzione il processo di fusione per incorporazione di Coop Centro Italia con Unicoop Tirreno e chiede certezze sul futuro della nuova Cooperativa, dei Soci, dei Lavoratori e delle attività presenti nel territorio.

Il PD ha recentemente incontrato l’Amministrazione Comunale e tutti i soggetti coinvolti per esprimere il proprio sostegno a tutte le iniziative volte a tutelare e salvaguardare l’occupazione e a garantire la continuità della presenza del mondo cooperativo nel nostro territorio, tradizionalmente legato alla cooperazione, che rappresenta un patrimonio socio-culturale ed economico fondamentale.

Ad oggi, non risulta che la nuova Cooperativa abbia presentato il piano aziendale, strumento indispensabile per qualsiasi valutazione. Come Partito, saremo parte attiva nel coinvolgere tutti i livelli politici e istituzionali affinché il piano contenga linee strategiche chiare, politiche di innovazione e di sviluppo che garantiscano il consolidamento e la vita dell’azienda nel tempo. Un piano che tuteli gli interessi del territorio, dei lavoratori e delle attività connesse.

“La Coop” è sempre stata un pilastro fondamentale della nostra comunità e dell’economia locale, e per tale motivo è necessario monitorare con attenzione la situazione per evitare che scelte aziendali, per quanto legittime, mettano a rischio la stabilità occupazionale e la qualità dei posti di lavoro.

Pur riconoscendo la necessità di evolversi e di adattarsi ai cambiamenti del mercato, si chiede che la Cooperativa presenti alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori e alle Istituzioni Locali e Regionali un piano aziendale che confermi chiaramente il ruolo strategico del sito di Castiglione del Lago, per il quale chiediamo garanzie concrete per l’oggi e per il domani.

È essenziale che le decisioni, oltre che discusse a livello nazionale, vengano valutate attentamente e ratificate a livello locale considerando le esigenze dei lavoratori e tenendo conto delle peculiarità del territorio, che altrimenti potrebbe subire un serio arretramento sui livelli occupazionali diretti e indotti.

Il Partito ribadisce la volontà di sostenere i lavoratori e di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, rimanendo aperto al dialogo con tutte le parti coinvolte. Per il bene della nostra comunità, della cooperativa e dei lavoratori coinvolti, si ritiene fondamentale che le decisioni vengano prese con il massimo rispetto per il territorio e per le persone che lo abitano.

PD Castiglione del Lago

Unione Comunale