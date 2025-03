Castiglione. Coop Centro Italia. Nuovo sciopero dei lavoratori della sede e del magazzino

(comunicato stampa) (AVInews) – Castiglione del Lago, 27 mar. – Lunedì 31 marzo le lavoratrici e i lavoratori di Coop centro Italia della sede e del magazzino di Castiglione del Lago incroceranno le braccia per lo sciopero di 4 ore proclamato dalla Filcams Cgil di Perugia, con presidio di fronte alla struttura castiglionese, dalle 8.30 alle 12.30. Questo sciopero segue quello del 20 febbraio in cui i lavoratori hanno scioperato per avere informazioni sul piano industriale e l’istituzione di tavoli territoriali. “Durante l’incontro nazionale avvenuto a Roma il 26 febbraio – spiega il segretario generale della Filcams Cgil Perugia, Massimiliano Cofani –, non sono emersi elementi di novità riguardo ai contenuti del piano industriale. È stato, tuttavia, promesso un impegno a convocare ‘a stretto giro’ dei tavoli tematici sulla sede e sulla logistica. A oggi, purtroppo, nessun tavolo è stato convocato né calendarizzato. Le preoccupazioni dei lavoratori rimangono forti: centottanta lavoratori della sede e oltre cento del magazzino sono in attesa di risposte chiare sul loro futuro e su quello della cooperativa. Preoccupano anche le eventuali ricadute sul territorio lacustre. Invitiamo tutti a partecipare al presidio per far sentire la propria voce e sostenere le legittime richieste dei lavoratori”.