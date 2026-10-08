Castiglione. Brancaleoni “Frazioni in uno stato di abbandono, ma possono essere una grande risorsa”

Le nostre 12 frazioni devono essere una grandissima risorsa per il nostro territorio e dobbiamo valorizzarle, non dico per portarle agli antichi splendori, quando ognuna di loro aveva almeno un bar, un alimentari, un macellaio, un ufficio postale ed un’ ambulatorio medico.

Perché il mondo è cambiato e sono sempre più spopolate. Una grande opportunità potrebbe essere la fermata dell’alta Velocità, sia a Chiusi oppure a Creti. Sarebbe una grandissima leva sia per il flussi turistici, sia per il pendolarismo, sia per favorire per la vicinanza con Roma e Firenze veri e propri trasferimenti.

Bisognerebbe però garantire servizi, manutenzioni costanti e valorizzare eventi.

L’idea potrebbe essere quella di fare ogni, mese un’ evento diverso su ogni frazione, tipo un mercato domenicale, uno spettacolo teatrale oppure un concerto, rivitalizzandole e dandole importanza.

Voglio portare l’esempio di una ragazzo nostro concittadino Nicola Chiucchiurlotto, che organizza ogni fine settimana un evento un a Vaiano, sulla sua Cantina “Madrevite”, il Pic Nicco, che porta centinaia di persone a vedere il tramonto sul lago di Chiusi, con musica vino e cibo di strada.

Ma anche altre frazioni organizzano degli eventi, vedi Panicarola con la Festa del Busso o Villastrada con le sue iniziative. Pozzuolo con la Festa dell’Uva e Gioiella con la Festa di San Lorenzo. Tutte le nostre Frazioni hanno un gruppo di persone che si adoperano per tenerle vive. Perché non valorizzarle farle diventare feste di tutto il Comune.

Costruire un’ anello di pista ciclabile che le tocchi tutte e che si allacci alla Pista Ciclabile del Trasimeno valorizzandola e pubblicizzandola anche soprattutto a scopo turistico. Magari qualcuno si innamora di un nostro luogo e si trasferisce qui, portando valore e risorse.

Questo genere di turismo green sarà il presente ma soprattutto il futuro ed avere una stazione dell’Alta Velocità vicino sarebbe la svolta. Perciò acceleriamo su questo tema. è da troppo tempo che se ne parla soltanto.

Istallare sui punti più panoramici delle nostre frazioni le Panchine Grandi e pubblicizzarle…magari con la possibilità di avere un’attività commerciale vicino che possa mettere un timbro per ricordo nel.tour delle Panchine Grandi.

Abbiamo bisogno di un Cambio di marcia veloce e immediato. Le nostre Frazioni come ho detto sempre anche jn campagna elettorale sono una risorsa importante non un problema.

Non c’è più tempo, il mondo va veloce e noi abbiamo un Paradiso Terrestre da Valorizzare….io ci credo da sempre, noi ancora siamo al 10% delle nostre potenzialità…

Ci perdiamo per discutere e fare piccoli interventi, prendiamo spunto da chi è più bravo di noi s valorizzare il nostro territorio.

Inizierei con una campagna di ascolto dei nostri concittadini che abitano sulle frazioni per coinvolgerli tutti e ripeto tutti su come vorrebbero trasformare le nostre frazioni.

Prendiamo spunta da Sellano con il Ponte Tibetano e quello che ne sta venendo fuori…noi abbiamo molte più risorse come i panorami tra l’Umbria e la Toscana circondati dai 3 laghi, Trasimeno, Chiusi ed Oasi di Montepulciano. Valorizziamo un tour turistico con i paesaggi più belli di questi splendidi luoghi.

Paolo Brancaleoni

Castiglione Civica e le Frazioni