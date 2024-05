Elezioni. 6 domande. Brancaleoni ” Castiglione Civica e le sue Frazioni nati dalla passione per il territorio”

Ringraziamo Paolo Brancaleoni per la risposta puntuale ai sei quesiti, il chè ci consente di non doverli ricordare.

Castiglione Civica e le sue Frazioni è un movimento civico nato dalla passione per il territorio, guidato da cardini morali che lo rendono l’unico movimento autenticamente civico dell’offerta politica castiglionese.

Siamo un gruppo di amici del territorio, che non solo lo abitano, ma lo vivono quotidianamente, con le sue bellezze e le sue problematiche.

Il nostro programma scaturisce dal confronto con i cittadini che a varie riprese sono stati interpellati mediante somministrazione di questionari, dibattiti aperti anche alle diverse forze politiche che concorrono all’elezione, in uno spirito genuinamente civico di condivisione, miglioramento e trasparenza.

Siamo grati al Corriere Pievese per l’opportunità di confrontarci ed esporre le nostre idee, che abbiamo cercato di mantenere in un formato “fruibile”, senza copia-incollare paginate intere del nostro programma, che stiamo pubblicando in questi giorni “in pillole” e in versione estesa.

Il nostro augurio è che i lettori e gli elettori comprendano la cura che stiamo dedicando al dialogo, alla chiarezza espositiva dei progetti che abbiamo in cantiere, che si basano su un unico assunto fondamentale: il bene comune di Castiglione del Lago e delle sue frazioni, mantenendo sempre al centro i nostri cittadini.

Perché un’impresa dovrebbe insediarsi qui e non altrove?

Nel nostro territorio offriamo un ambiente unico che favorisce l’innovazione e la crescita economica. Attraverso agevolazioni fiscali e un supporto sia economico che istituzionale all’imprenditoria locale, creeremo un ecosistema favorevole e virtuoso. Inoltre, collaboreremo attivamente con le imprese locali per facilitare l’accesso a finanziamenti e l’espansione verso nuovi mercati con un ufficio interno all’Amministrazione dedicato.

Perché un’impresa già presente dovrebbe decidere di rimanervi?

Le imprese già presenti nel nostro territorio beneficiano di un ambiente stabile e favorevole allo sviluppo. La nostra amministrazione manterrà un dialogo costante con le imprese e le associazioni di categoria per garantire un clima favorevole agli scambi commerciali e al mantenimento, come minimo, dei livelli occupazionali. Inoltre, promuoveremo la certificazione dei prodotti locali del territorio, fornendo alle imprese opportunità di crescita e visibilità in un’ottica di continua sinergia tra pubblico e privato.

Perché un contribuente/famiglia dovrebbe decidere di risiedere e contribuire qui e non altrove?

La nostra comunità offre storicamente un ambiente accogliente e inclusivo, dove la qualità della vita è un valore fondamentale. Questo aspetto positivo deve essere accompagnato da un’ampia ed eterogenea rete di servizi pubblici efficienti, in questi cinque anni progressivamente abbandonati. Garantiremo i diritti fondamentali e l’uguaglianza sostanziale a tutti i cittadini e ci impegniamo per la tutela attiva dell’ambiente e la promozione del benessere sociale. Inoltre, offriremo agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori e servizi dedicati allo sviluppo delle competenze delle nuove generazioni. Sarà fondamentale in questa direzione la stretta collaborazione con il mondo della scuola, nucleo fondante della nostra società.