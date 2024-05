Elezioni. 6 domande. Lucia Fatichenti, candidata sindaco “Vogliamo che Città della Pieve diventi un “Faro., un esempio”

Ringraziamo Lucia Fatichenti candidata sindaco a Città della Pieve di avere risposto alle domande poste dal nostro giornale ai candidati ed alle forze politiche che nella nostra zona partecipano alle elezioni.

Quali sono questi quesiti strategici?

Perché un’impresa dovrebbe insediarsi qui e non altrove? Perché un’impresa già presente dovrebbe decidere di rimanervi? Perché un contribuente/famiglia, dovrebbe decidere di risiedere e contribuire qui e non altrove? Perché un talento dovrebbe decidere di lavorare qui e non altrove? Perché un turista dovrebbe scegliere di venire qui e non altrove? Perché uno studente dovrebbe venire qui a studiare?

Caro Gianni.

Sono molto felice di accogliere il tuo invito. Sono felice perché mi dà l’occasione finalmente per parlare di Città della Pieve e del nostro territorio non solo attraverso meri appunti programmatici. Non che il programma non sia importante ma spesso come sai rappresenta promesse che in passato si sono rivelate solamente come tali.

Naturalmente amministrare bene significa certo lavorare sul giorno per giorno e sulle problematiche che coinvolgono la nostra città ed i nostri cittadini ma questa deve essere la base scontata del nostro lavoro.

Le domande che ci poni mi impongono invece di raccontarti la “visione” che abbiamo per Città della Pieve: come vogliamo che sia la nostra splendida città non tra due, tre anni, ma tra 10 anni, quale percorso dobbiamo cominciare ad attuare perchè sia possibile passo dopo passo realizzare quello che abbiamo in mente.

Vogliamo che Città della Pieve diventi un “Faro”, un “esempio”, di sostenibilità, economia circolare ed autosufficienza energetica ed in parte alimentare.

Questo significa anche per esempio ripensare e progettare completamente il ciclo dei rifiuti perché diventino ricchezza invece che costo e utilizzare con il minimo impatto visivo impianti di produzione di energia solare, il che aiuterebbe ad abbattere i costi sostenuti sia dal Comune che dai privati cittadini.

La realizzazione di un tale progetto, unito ad un sistema di logistica territoriale per la distribuzione e trasformazione dei prodotti, creerebbe posti di lavoro e nuove professionalità e potrebbe avviare un ciclo virtuoso con la nascita di nuove aziende ( start-up innovative) che potrebbero appunto creare posti di lavoro e dunque attrarre professionalità giovani sia dal territorio che da fuori.

A questo aggiungiamo l’istituzione di un sistema di trasporti elettrico a servizio delle associazioni sportive, sociali, dei privati cittadini e dei turisti, che metta in collegamento il nostro comune con un territorio ampio con cui dobbiamo collaborare.

Un progetto del genere però deve essere accompagnato da centri di istruzione e formazione che attrarranno maggiormente professionalità di alto livello e daranno grandi possibilità ai giovani ed alle famiglie che decidano di risiedere o di non abbandonare il nostro territorio.

E’ una visione se mi concedi “futuristica” e dalla realizzazione complessa ed è per questo che già da un anno alcuni dei miei colleghi del Comitato stanno interfacciandosi con centri di Ricerca, Università ed enti Istituzionali sovraregionali con cui abbiamo già scritto un progetto, un piano economico di realizzazione ed individuato le possibilità di finanziamento.

Questo, unito ad una progettazione urbanistica che rispetti storicità e architettura della nostra città, per una maggiore valorizzazione del contesto, credo che risponda non punto per punto ma esaustivamente a tutte le tue sei domande.

Abbiamo una Visione e siamo sicuri della realizzabilità di un progetto su cui stiamo lavorando. E’ ora di consegnare ai nostri cittadini ed a quelli futuri una Città che possa essere un esempio replicabile, per l’appunto un Faro che illumini chi verrà dopo di noi.

Lucia Fatichenti