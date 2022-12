Castiglione. Brancaleoni. “Contro la chiusura annunciata, Consiglio e Manifestazione il 25 mattina davanti all’ospedale”

(riceviamo e pubblichiamo)

Buonasera Sig. Presidente del Consiglio comunale di Castiglione del Lago

alla luce della nuova e definitiva Delibera N. 1329 del 14/12/2022, sull’approvazione del documento “Riorganizzazione assistenza territoriale in Umbria come indicato dal DM 77/2022, che prevede la definitiva chiusura dell’Ospedale Unico del Trasimeno a fronte di Ospedale di Comunità, con relativa chiusura del Pronto Soccorso, con la presente sono a chiedere per il giorno 25 dicembre 2022, un Consiglio Straordinario aperto a tutta la popolazione, alle Associazioni di Volontariato, invitando la Presidente della Regione Umbria e l’Assessore Regionale alla Sanità, per chiedere spiegazioni in merito, chiedendo da subito il ritiro della delibera.

Credo che questo territorio, Meriti Rispetto, anche da parte di tutta la politica, che nonostante le mie 2 mozioni presentate il 19 luglio 2021 ed il 30 dicembre 2021, ad oggi non si è portato avanti il mandato a Lei affidato di organizzare un Consiglio Comunale aperto.

Si sono trovate solo Scuse, dicendo di coinvolgere l’Unione dei Comuni.

Il risultato è arrivato.

La Gru rimarrà per sempre il Simbolo di un territorio in cui la politica negli ultimi 20 anni, non ha fatto nulla per la nostra Sanità, in cui abbiamo chiuso 3 ospedali, prima Passignano, poi Città della Pieve ed ecco la chiusura del cerchio, con la chiusura del nostro Ospedale, a fronte di un’Ospedale che dista 50 km. con relativo Pronto Soccorso e con una viabilità per raggiungerlo allucinante.

Si doveva e si poteva fare molto di più facendo sentire la nostra voce, invece silenzio totale, un Silenzio assordante, dopo i lavori iniziati nel 2017, che dovevano terminare nel 2019 ad oggi mai finiti e mai saranno ultimati.

Chiediamo almeno di smontare quella GRU, non chiediamo altro, tanto oramai è già tutto deciso, mentre noi siamo stati ad attendere il verdetto in rigoroso silenzio.

Rimango in attesa della Convocazione.

Distinti Saluti.

Paolo Brancaleoni

Consigliere Comunale