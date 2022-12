Sanità. FDI del Trasimeno I consiglieri comunali hanno incontrato i vertici regionali

(comunicato stampa) I Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia dei comuni del lago Trasimeno hanno incontrato negli scorsi giorni i vertici regionali: sul tavolo il tema della riorganizzazione dei servizi sanitari della zona. Per i Consiglieri comunali Francesca Traica, Virginia Marchesini, Alessandro Moio, Francesco Rubeca, Andrea Cappelletti: “la riorganizzazione dei servizi sanitari non è ritardabile ed impone scelte responsabili soprattutto per un’area, come quella del Trasimeno, a lungo dimenticata dalla politica regionale, fondamentale cerniera tra Umbria e Toscana e motore turistico della regione. L’attenzione posta dalla Giunta regionale al problema, sulle linee e priorità poste da Fratelli d’Italia, è ben rappresentata dai numerosi incontri svolti con gli amministratori locali ad ogni livello.

” Punto centrale della questione è il futuro ruolo degli ospedali di Castiglione del lago e di Città della Pieve: “sul futuro delle due strutture abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni: per l’anno nuovo – continuano i Consiglieri – ci aspettiamo un ruolo definitivo e centrale delle suddette strutture, che mantenga e rilanci i servizi indispensabili per le nostre comunità. Continueremo a dialogare costantemente con le Amministrazioni comunali e i vertici regionali nell’interesse del nostro territorio al fine di tutelare e rivitalizzare i presidi sanitari del territorio, come sempre auspicato da FDI