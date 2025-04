Calcio. 27 aprile. “Il Punto di Luciano Moscatello”

PROMOZIONE GIRONE A

Gare di domenica 27 aprile 2025 29^ giornata:

Calzolaro – Arna 1 – 1 reti: 31′ pt Della Rina (C), 8′ st Liberto (A);

Casa del Diavolo – Castel del Piano 0 – 1 reti: 43′ st Marchi (CDP);

Lama Calcio – Marra S. Feliciano 2 – 0 reti: 22′ st Cappellacci, 33′ st Lignani

Nuova Alba – Pontevecchio 1 – 4 reti: 28′ pt, 11′ st Vinciarelli, 8′ st Sisani aut. (P),

12′ st Catani (NA), 37′ st Polpetta (P);

Padule S. Marco – Selci Nardi 2 – 0 reti: 46′ pt Mustaui, 13′ st Bazzucchini (PSM);

Pievese – Santa Sabina 1 – 2 reti: 17′ pt Porcu rig. (P), 3′ st Fagioli,

47′ st Ceppitelli (SS);

Ponte Felcino – Montone 0 – 3 reti: 6′ st, 30′ st Benedetti, 35′ st Fioriti (M),

Ventinella – Virtus Sangiustino 3 – 2 reti: 30′ pt Zanchi (VSG), 8′ st Pici (V),

16′ st Bacchi (VSG), 34′ st Shej rig (V),

45′ st Bocciarelli (V);

La Pontevecchio non demorde nonostante aveva già festeggiato la vittoria del campionato si è presentata a San Martino in Campo (Nuova Alba) ed ha strapazzato la squadra di mister Emilio Grilli, speriamo che domenica prossima se la giochi con la stessa determinazione. Le 4 reti portano la firma di Vinciarelli x 2, un autogol e Polpetta per i padroni di casa la rete del momentaneo 1-3 è di Catani.

Il Santa Sabina sbanca Città della Pieve consolida la terza posizione e spera nel sorpasso ….. al vantaggio bianco celeste di Porcu su rigore risponde prima Fagioli poi Ceppitelli che in pieno recupero firma il sorpasso.

Il Padule San Marco con un gol per tempo rimanda il Selci Nardi a bocca asciutta, Moustaoui e Bazzucchini per un 2-0 senza repliche.

Il Castel del Piano la vince in extremis grazie a Marchi e rende difficile la vita al Casa del Diavolo che per salvarsi dovrà vincere a Ponte San Giovanni oppure sperare che la Pievese non vince a San Feliciano.

Il Ventinella soffre ma si salva matematicamente va due volte sotto ma poi in chiusura di gara ottiene i tre punti salvezza al vantaggio ospite di Zanchi risponde Pici, nuovo vantaggio Sangiustino con Bacchi a cui segue il pareggio di Shej su rigore e all’ultimo tuffo Bocciarelli la chiude.

Anche il Montone festeggia, vince a Ponte Felcino e festeggia la salvezza doppio Benedetti e Fioriti per gli uomini di mister Tempesta, stesso dicasi per il Calzolaro che con un pareggio per 1-1 contro l’Arna può festeggiare la permanenza in Promozione con un turno di anticipo, Della Rina per gli uomini di Missaglia e Liberto per gli ospiti i marcatori.

Il Lama Calcia torna alla vittoria grazie ad un secco 2-0 ai danni del Marra San Feliciano Cappellacci e Lignani fanno esultare mister Vicarelli

Per il piazzamento play-off si deciderà tutto all’ultima giornata con la Nuova Alba che deve vincere a Sangiustino per poter mantenere la posizione migliore visto che il Santa Sabina non dovrebbe fallire la gara casalinga contro il Calzolaro già salvo e appagato dalla lunga rincorsa salvezza.

Per la 4a e 5a posizione il Castel del Piano dovrebbe avere la meglio visto che gioca in casa ed ha il vantaggio degli scontri diretti, ma il Ponte Felcino proverà a giocarsi il tutto per tutto per non rischiare la retrocessione diretta.

La lotta retrocessione (diretta) è ancora aperta se la giocano Arna e Ponte Felcino, per la salvezza diretta invece Pievese e Casa del Diavolo. Lama Calcio e Selci Nardi si giocano il derby per stabilire chi gioca in casa la gara decisiva dei play-out e con molta probabilità sarà di nuovo derby.

Da notare che l’ultima giornata non offre nessun incontro senza interesse di classifica.

Prossimo turno domenica 4 maggio 30^ giornata:

Arna – Ventinella

Castel del Piano – Ponte Felcino

Marra San Feliciano – Pievese

Montone – Padule San Marco

Pontevecchio – Casa del Diavolo

Santa Sabina – Calzolaro

Selci Nardi – Lama Calcio

Virtus Sangiustino – Nuova Alba

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Gare di domenica 27 aprile 2025 28^ giornata:

Fontignano – Branca Calcio 1-0 reti: 21′ st Persichini (F);

Ram. Colombella – Pò Bandino 0-0

Luca Rosi Ramaz. – Sangiustino 0-1 reti: 40′ pt Scaccioni (S);

Pol. Moiano – Tiberis 1-2 reti: 20′ pt Jimenez Centeno(T),

34′ st Boldrini (PM), 44′ st Berhil (T);

Ponte d’Assi – Junior C. Magione 0-0

Real Padule – Pol. D. Bosco Gubbio 4-1 reti: 17′ pt Carucci (RP), 22′ pt Olivieri (PDBG),

24′ pt Scavizzi, 31′ pt Tosti, 30′ st Scavizzi rig. (RP)

Sulpizia – Promano 2-3 reti: 5′ pt Cavigli (P), 17′ pt Santoro (S), 1′ st

Adijili (P), 25′ st Zoi (S), 43′ st Bondi (P);

Riposa: Grifo Tezio

Promano e Tiberis vincenti in trasferta e ora se la giocano in 180′ per il primo posto.

Il Promano vince a Sulpizia 3-2 con le reti di Cavigli al 5′ pt, Adijili al 1′ st e Bondi al 43′ del secondo tempo, per i locali Santoro al 17′ pt, e Zoi al 25′ st.

La Tiberis esce vincente dal Comunale di Moiano, forse grazie anche al rito scaramantico tanto caro al Presidente del Pisa Romeo Anconetani ……. infatti prima della gara il dirigente accompagnatore dei tiberini Claudio Castraberte sparge sale per il campo e la profezia si avvera. Ma torniamo al calcio giocato la Tiberis si porta in vantaggio con Jimenez regge bene tutto il primo tempo e buona parte del secondo poi dopo il pareggio dei rossoblù di mister Castrini con Boldrini, rischia di perderla ed invece va a vincerla con Berhil proprio al 90′.

Il Fontignano si aggiudica la gara interna che la vedeva opposta al Branca Calcio grazie alla rete di Persichini, anche il Sangiustino si aggiudica l’intera posta andando ad espugnare il campo del Luca Rosi Ramazzano con la rete di Scaccioni.

Terminano 0-0 le gare tra Junior Ramazzano Colombella e Pò Bandino e Ponte d’Assi e Junior Carpine Magione.

Prossimo turno domenica 4 maggio 29^ giornata:

Branca Calcio – Sulpizia

Grifo Tezio – J. Ram. Colombella

Carpine Magione – Real Padule

Pò Bandino – Pol. Moiano

P.D. Bosco Gubbio – Fontignano

Promano – Luca Rosi Ramazzano

Tiberis – Ponte d’Assi

Riposa: Sangiustino