Trentuno anni fa ci lasciava Mario Barzanti.

31 anni fa, il 7 dicembre 1993, moriva Mario Barzanti, una figura di rilievo del secondo novecento di Città della Pieve e di Chiusi. La sua figura, nel campo imprenditoriale, politico ed associativo è stata già ricordata una prima volta in occasione del decennale della sua morte in una iniziativa dell’Associazione Pieve Nostra, insieme all’Associazione Turistica Pievese di cui fu l’esplosivo presidente per tutti gli anni settanta., nel quadro degli appuntamenti di “Genius Loci”

Uno spazio importante le fu dedicato anche in occasione del “Laboratorio” della Libuni, qualche anno dopo, intitolato il “Secolo Breve a Città della Pieve. Laboratorio coordinato da me, da Valerio Bittarello e da Maria Luisa Meo.

A breve saranno pubblicati alcuni documenti di questo laboratorio, compresa la relazione che ho tenuto nella prima commemorazione ” Mario Barzanti. Il bolscevico americano”. Avremo modo di riparlarne.

Gianni Fanfano.