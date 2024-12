San Casciano. Ministro Giuli “Qui mi è venuta l’idea di un piano Olivetti per la cultura”

Una importante dichiarazione del Ministro della Cultura Alessandro Giuli fatta a San Casciano ma che rivela una impostazione che potrebbe valorizzare in rete anche tutto l’altro patrimonio storico, artistico e culturale dell’area che si affaccia sulla Valdichiana. (ndr)

“San Casciano è un luogo a me caro. Qui mi è venuta l’idea di un piano Olivetti per la cultura, ossia di stabilire un legame tra borghi, periferie, città. Questo degli scavi di San Casciano dei Bagni è un progetto che nasce in una comunità straordinaria, con ritrovamenti che inducono il MiC a sostenerlo fortemente, affinché l’area archeologica e i beni in essa ritrovati possano essere valorizzati al meglio e la struttura museale prenda forma nel più breve tempo possibile. Quello di San Casciano è un progetto di assoluto rilievo per il MiC” ha affermato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Ufficio Stampa del Ministero della Cultura 3 dicembre 2024