Piano Sanitario Regionale. Il Parere delle Autonomie Locali. Quinta Parte.

Oggetto: DGR N. 1138 del 17/11/2021 avente ad oggetto: PIANO SANITARIO REGIONALE 2021-2025. PREADOZIONE. Parere del CAL

Processo verbale della seduta del CAL del 18 gennaio 2022– Allegato B Deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2022

PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI 1 Angelini Marisa X 22 Mescolini Martina X 2 Basili Sauro X 23 Mori Emanuela X 3 Betti Cristian X 24 Nannarone Michele X 4 Borghesi Erika X 25 Pernazza Laura X 5 Bruschini Monica X 26 Pagliochini Raffaella X 6 Burico Matteo X 27 Presciutti Massimiliano X 7 Carizia Luca (Delega Assessore Villarini) X 28 Proietti Stefania (Delega Assessore Massimo Paggi) X 8 Carletti Chiara X 29 Romizi Andrea (Delega Vicesindaco Gianluca Tuteri) X 9 Cesaro Michele X 30 Ruggiano Antonino (Delega Assessore Elena Baglioni) X 10 Chinnici Alice X 31 Secondi Luca X 11 Crea Giuseppe X 32 Sigismondi Elia X 12 De Rebotti Francesco X 33 Simonetti Luca X 13 Ferracchiato Monia X 34 Sisti Andrea (Delega Assessore Luigina Renzi) X 14 Gareggia Fabrizio X 35 Stirati Filippo Maria X 15 Landrini Moreno X 36 Tardani Roberta X 16 Latini Leonardo (Delega Vicesindaco Cristiano Ceccotti) X 37 Terenzi Nicola X 17 Lungarotti Paola X 38 Valentini Enrico X 18 Maggiora Devid X 39 Volpi Sara X 19 Malvetani Giuseppe X 40 Zuccarini Stefano X 20 Marcelli Daniele X 41 Proietti Stefania Presidente Provincia PG X 21 Mele Francesca X

Premesso che la Giunta regionale ha trasmesso al CAL, per l’espressione del parere previsto ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, c. 13 del D. Lgs. 502/1992 e dell’art. 13 c. 2 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali, la DGR n. 1138 del 17/11/2021 avente ad oggetto: “PIANO SANITARIO REGIONALE 2021-2025. PREADOZIONE”;

Udita l’illustrazione del Piano sanitario regionale (PSR) da parte dell’Assessore alla Salute e Politiche sociali Luca Coletto e del Direttore regionale alla Salute e Welfare Massimo Braganti durante la seduta del CAL del 18 gennaio 2022, che si è svolta in videoconferenza in collegamento dalla Sala Trasimeno dell’Assemblea legislativa e il relativo dibattito emerso;

Preso atto che, dal punto di vista del servizi territoriali, la diminuzione dei Distretti sanitari – in ottemperanza a quelli che sono gli indirizzi a livello nazionale del PNNR che prevedono un minimo di 100.000 abitanti a distretto – si sostanzierà in un miglior coordinamento ed omogenizzazione degli interventi sul territorio, anche al fine di ottenere economie di scala, mentre non verranno toccati gli ambiti sociali, che saranno coordinati all’interno di un distretto più grande di quello attuale;

Valutato che, sempre nel territorio, saranno inserite le Case della Comunità, provvedimento anche questo previsto dal PNNR del valore di 48,5 milioni di euro, oltre agli Ospedali di comunità e all’infermiere di famiglia; si avranno quindi una Centrale operativa territoriale e diverse Case di Comunità Hub (collocate all’interno dei distretti delle due Asl) e Spoke che faranno riferimento ad altrettanti distretti, sempre in ottemperanza al dettato nazionale, e tale organizzazione servirà a seguire al meglio i pazienti fragili durante tutto il percorso di cura;

Valutato altresì che saranno messe a regime anche le Aggregazioni Funzionali Territoriali quali forme organizzative integrate dei medici di famiglia e dei medici di continuità assistenziale, con obiettivi di salute e di presa in carico della cronicità, in collaborazione con l’Infermiere di famiglia;

Considerato che il piano prevede altresì il coinvolgimento dei professionisti e una revisione della rete ospedaliera che sarà riclassificata al fine di efficientarla in funzione della qualità delle cure erogate, con una vocazione chiara per ogni presidio, a cui si aggiungono l’importante elemento qualificante dell’elisoccorso e il miglioramento dell’ecosistema digitale di servizi, puntando anche alla telemedicina e all’accreditamento dei servizi sociali;

Visto che l’ultimo Piano Sanitario Regionale dell’Umbria 2009-2011, è stato approvato da oltre un decennio e da allora molto è cambiato sia a livello normativo che della programmazione nazionale, essendo intervenute numerose norme di settore che hanno modificato profondamente l’assetto di riferimento, e quindi risulta non più rinviabile l’approvazione di un nuovo piano sanitario per l’Umbria, anche al fine di intercettare le risorse del PNNR;

Considerato che la stesura della proposta di Piano sanitario avvenuta in piena pandemia ha sicuramente consentito di evidenziare alcune criticità che nella fase di emergenza la sanità umbra ha vissuto e quindi di inserire gli opportuni correttivi;

Uditi gli interventi della Presidente e dei componenti del CAL;

Tenuto conto anche di quanto emerso nel corso dell’Audizione al CAL del Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, avvenuta in data 17 gennaio 2022, che ha portato a evidenziare aspetti che sono stati ulteriormente precisati e approfonditi anche nei numerosi contributi scritti trasmessi al CAL, ad ANCI Umbria e a Federsanità Anci Umbria dalle zone sociali o singolarmente da alcuni Comuni, contributi scritti che verranno allegati al parere quale parte integrante e sostanziale dello stesso, fornendo in tal modo alla Regione un utile momento di confronto, approfondimento, suggerimento e segnalazione di criticità rispetto a quelle che sono le problematiche socio-sanitarie specifiche di ogni territorio;

Considerato l’obiettivo comune alle varie zone sociali e alle singole municipalità, manifestato da tutti gli interventi svolti nel corso della seduta e dai contributi scritti, che nella riforma attuata con il nuovo Piano sanitario vengano giustamente garantiti tutti i servizi ai diversi territori (anche in termini di omogeneità) e a tutti i cittadini; servizi che, indipendentemente dal numero dei Distretti, devono essere confermati dal punto di vista qualitativo, dell’efficienza e della presenza capillare, come è stato garantito dall’Assessore Coletto durante l’illustrazione del Piano, obiettivo primario che il CAL ribadisce come auspicio, necessità e diritto di tutti i Comuni umbri;

Evidenziata da parte del CAL la necessità di dare la giusta valorizzazione alle Case della comunità, correlate di servizi professionalmente qualificati e doverosamente presenti nel territorio umbro, unitamente alla rassicurazione che non sarà chiuso alcun ospedale e che le realtà presenti avranno una migliore valorizzazione e qualificazione, anche attuando scelte e metodologie di efficientamento che altre Regioni, quali Toscana ed Emilia Romagna, hanno già portato avanti con successo;

Suggerita la massima attenzione da parte della Regione alla tematica inerente alla stabilizzazione, implementazione e valorizzazione del personale ospedaliero e sanitario genericamente inteso, sia per quanto riguarda le professionalità mediche che per quelle infermieristiche, nonché assicurando la giusta e adeguata presenza di operatori OSS;

Raccomandata infine la doverosa e giusta attenzione e approfondimento all’interno del PSR alle tematiche della salute menatale, della marginalità e della riabilitazione non solo fisica ma anche psicologica, divenuta una necessità cogente per tanti territori e realtà sociali disagiate della Regione Umbria;

Data la rassicurazione da parte dell’Assessore Coletto e del Direttore Braganti che tutti i contributi pervenuti al CAL dai territori anche per il tramite di ANCI Umbria e di Federsanità Anci Umbria, verranno debitamente esaminati e valutati, in vista di un aggiornamento e rimodulazione del Piano sanitario preadottato che ad oggi non ha una

formulazione definitiva, ma è appunto aperto a modificazioni e integrazioni, tanto che in conseguenza viene formulata la proposta della Presidente Mele di esprimere un parere favorevole ma con osservazioni e raccomandazioni;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa n. 104 del 9 settembre 2020, avente ad oggetto: “Determinazioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell’Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, del Comitato per il controllo e la valutazione, dell’Ufficio di Presidenza, delle Conferenze di cui agli artt. 12 e 44 del Regolamento interno e del Consiglio delle Autonomie Locali”;

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria); Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle

Autonomie Locali);

Visto il Regolamento interno del CAL;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 25 Favorevoli: 15 Contrari: 10 Astenuti: 0

Esito: il CAL approva

di esprimere a maggioranza dei presenti parere favorevole sulla DGR N. 1138 del 17/11/2021 avente ad oggetto: PIANO SANITARIO REGIONALE 2021-2025. PREADOZIONE, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

– prevedere nel Piano Sanitario Regionale 2022-2025 una valorizzazione dei servizi territoriali, pur in presenza di una eventuale rimodulazione dei distretti sanitari in termini di numero, garantendo omogenità dei servizi resi in ciascuno di essi, e salvaguardando la qualità dei servizi erogati ai cittadini;

– riservare una particolare attenzione – nella strutturazione del PSR e degli interventi (e coperture economiche) da garantire in conseguenza – alla fondamentale questione del personale ospedaliero e sanitario (genericamente inteso) da implementare, valorizzare e formare adeguatamente, per dare il doveroso e necessario supporto alle strutture sanitarie presenti in Umbria;

– integrare il PSR con alcune tematiche che risultano da sviluppare e approfondire, quali la marginalità, la salute mentale e la riabilitazione fisica e psicologica;

– assicurare la corretta valutazione , un approfondito esame e conseguente loro valorizzazione nell’ambito della definitiva stesura del PSR, di tutti i contributi scritti pervenuti al CAL dai territori delle zone sociali e dai singoli Comuni anche per il tramite di ANCI Umbria e di Federsanità Anci Umbria, contributi che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del parere ( (All.1);