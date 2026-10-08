Traica e Brancaleoni “Tavolo delle Frazioni di Castiglione del Lago. Privè per pochi: estromessi cittadini e opposizioni”

Tavolo delle Frazioni di Castiglione del Lago, privè per pochi: estromessi cittadini e opposizioni

(comunicato stampa) In tutti i programmi delle ultime elezioni a sindaco, indistintamente da sinistra a destra, le frazioni e le loro problematiche ormai divenute strutturali, avevano assunto un ruolo centrale al punto che, la giunta, con la delibera 151 del giugno scorso, dopo ben 2 anni dall’insediamento, meglio tardi che mai, ha formalmente istituito un tavolo permanente finalizzato all’ascolto delle proposte, alla condivisione e a lavorare in sinergia con i cittadini che quotidianamente le frazioni le vivono.

Bellissima iniziativa, sulla carta!

A questi incontri infatti, alcuni già fatti, altri prossimi a svolgersi, sono invitati a partecipare i soli membri della giunta, chi prossimo alla scadenza del mandato, chi in rampa di lancio per la candidatura a subentrare a Burico e le rappresentanze organizzate delle frazioni che hanno manifestato l’intento di aderire all’iniziativa.

Esclusi dagli incontri i rappresentanti dell’opposizione e tutti i cittadini che non fanno parte di queste fantomatiche rappresentanze organizzate.

Rappresentanze che peraltro, come dichiarato nella delibera stessa, non devono trovarsi in una condizione di conflitto d’interesse con l’Amministrazione Comunale.

Un vero peccato perché la presenza di opposizioni e cittadini avrebbero trasformato questi tavoli in veri luoghi di confronto costruttivo anziché in luoghi dove il “sissignore, va bene signore, bravi signori” sono le uniche parole espresse.

Ma si sa che la Giunta Burico si è ispirata solo sulla carta al motto “avanti insieme”, e ancora una volta ha dimostrato che il suo vero motto è ” noi siamo uno e gli altri uno non valgono uno!”.

Francesca Traica, Capogruppo Fratelli d’Italia.

Paolo Brancaleoni Capogruppo Castiglione Civica e le sue Frazioni

Filippo Vecchi Castiglione Open