Panicale. Tutto è pronto per “Fili in Trama”

(Cittadino e Provincia) E’ stata presentata a Perugia la dodicesima edizione di Fili in Trama, con un programma nutrito e denso di eventi che vedranno Panicale, dal 13 al 15 settembre, animarsi di oltre 60 espositori dislocati tra le vie e i caratteristici luoghi del bellissimo borgo, che si affaccia sul suggestivo panorama collinare con il Lago Trasimeno come sfondo.

La Mostra Mercato Internazionale del Merletto e del Ricamo, ben conosciuta oltre i confini regionali e nazionali, ospiterà le scuole con varie tecniche di lavorazione, oltre ad artigiani artistici, momenti musicali, di solidarietà, tavole rotonde, mostre e collezioni, e numerosi espositori nazionali a cui si aggiungeranno alcuni provenienti da fuori nazione.

Una caratteristica della manifestazione sarà quella dei raduni e degli incontri con gli appassionati che desiderano sperimentare e cimentarsi con l’arte del ricamo; inoltre molti appuntamenti sono inseriti nel programma pensando agli “eventi in piazza”.

Sono intervenuti alla presentazione dell’evento il presidente del GAL Trasimeno-Orvietano e il direttore Francesca Caproni, Anna Lisa Piccioni, direttrice artistica dell’evento, la consigliera della Provincia di Perugia delegata al bilancio e società partecipate, Marco Mannarelli, presidente dell’Associazione “La Trama di Anita”, e alcuni rappresentanti dell’Ars Panicalensis.

”Si preannuncia un’altra bellissima edizione – ha detto Caproni – che con il grande impegno di tutti, sarà una kermesse unica e indimenticabile, con un programma vasto e nutrito che ci pone davanti a nuove sfide per valorizzare e mantenere le nostre tradizioni e artigianalità artistiche territoriali confrontandosi con quelle arrivate da fuori Umbria. Quest’anno abbiamo voluto aprire la manifestazione con uno spazio importante dedicato alla solidarietà”.

L’inaugurazione è prevista venerdì 13 settembre alle ore 15,30 nella sala del Consiglio comunale di Panicale e a seguire ci sarà la tavola rotonda dal titolo “Il tessile come terapia. Profili di socialità e solidarietà” dove interverranno, portando le loro esperienze associative, Cristina Bravi, con il tombolo aquilano come art-coaching per le donne terremotate, Maria Luisa Tonello, Le amiche del Museo di Macramè e Margarete di Castelgomberto di Vicenza con il progetto Dopo di Noi, Claudia Maggiurana con le coperte a uncinetto di Vivo a Colori, Franco e Luciana Chianelli, per il comitato Daniele Chianelli e con la solidarietà delle ricamatrici.

Il pomeriggio proseguirà in piazza Umberto I con la presentazione della prima collezione a ricamo e merletto delle Cartoline dell’Umbria: “I Rosoni”, come annunciato dal direttore artistico dell’evento, Anna Lisa Piccioni: “Questa iniziativa, segue le cartoline a merletto di Orvieto e di Isola Maggiore e anticipa il progetto Le Cartoline dei Borghi più belli d’Italia con il patrocinio delle Associazioni I Borghi più belli d’Italia e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Nell’occasione presenteremo Le cartoline con Ars Panicalensis de La Trama di Anita. La finalità di questa iniziativa è quella di riconoscere al ricamo la valenza identitaria di un territorio: il visitatore potrà portare a casa una cartolina ricordo, non solo come immagine ma anche come tecnica artistica esecutiva. Infatti la cartolina conterrà un ricamo su tulle”.

La consigliera provinciale di Perugia ha fatto presente: “Fili in Trama, organizzata in modo eccelso, è sintomo di grande qualità e spessore per il valore artistico degli elaborati realizzati e che fanno ormai parte degli esempi virtuosi delle eccellenze del territorio con delle opere uniche e irripetibili. Vorrei sottolineare che il GAL Trasimeno-Orvietano e l’associazione Trama di Anita, sono la malta collegante di una rete di artigianato artistico di altissimo livello; infatti in seno all’evento troveremo la presenza di tante realtà che si potranno confrontare nella bellissima cornice di Panicale, ormai divenuta un riferimento internazionale del pizzo e del ricamo”.

Marco Mannarelli ha aggiunto: “C’è stato un grande impegno di molti cittadini e delle associazioni locali e senza i volontari non si sarebbe mai potuto raggiungere un tale livello organizzativo e far ammirare ai visitatori le bellezze artistiche portate dai tanti espositori. Vorrei poi sottolineare l’importanza dell’incontro dedicato al tessile come terapia, così come gli appuntamenti musicali con concerti”.

Il Programma

Nella prima giornata, alle 18,30 presso la Collegiata di San Michele Arcangelo, ci sarà il concerto “Omaggio a Mozart” con il Quartetto Linzer, in collaborazione con il Festival Green Music; mentre alle 21,15, in Piazza Umberto I, ci terrà uno spettacolo musicale “La storia siamo noi. La voce della coscienza delle storie tra le note” di Matteo Gentili e Marco Pareti, con la partecipazione di Anna Lisa Piccioni.

Sabato 14, al mattino, in piazza San Michele ci sarà la presentazione della maxi Cartolina a Macramè dedicata a Panicale e un laboratorio gratuito di Macramè, entrambi curati dalle Amiche del Macramè e Margarete di Castelgomberto, Vicenza. Alle 11,00 nel Museo del Tulle, si svolgerà un laboratorio per bambini curato da Cristiano Schiavolini. Nel pomeriggio, in Piazza della Vittoria, ci sarà un raduno delle appassionate di Ricamo Caterina de’ Medici con una prova gratuita della tecnica per principianti e un altro laboratorio per giovani. A seguire presso la Collegiata di San Michele Arcangelo ci sarà la Messa in musica degli artisti e artigiani a cura del Pan Opera Festival. Alle 16,30 da Piazza Umberto I avrà inizio la visita guidata alla scoperta dell’Ars Panicalensis, dal titolo “ Dalla Pittura al ricamo, alla scoperta di opere d’arte ed eccellenze artigianali” con tappa al Museo del Tulle e arrivo alla Chiesa di San Sebastiano, alla scoperta dei motivi decorativi del Perugino. La sera appuntamento al Teatro Cesare Caporali per Gianni Schicchi di Giacomo Puccini a cura del Pan Opera Festival; mentre in Piazza Umberto I ci sarà la sfilata di borse a merletto, ricamo e tessitura per l’evento “Una modella per una notte”.

La giornata conclusiva, domenica 15, prenderà il via con due laboratori per bambini: il primo presso la biblioteca Anna Panzanelli “Una pigotta per l’Unicef” con Giorgia Rossani e, l’altro, “Mandala su tessuto” presso la Chiesa di Sant’Agostino, curato dalla Casa degli Artisti. La mattinata continuerà con il concerto di Fuselli delle Merlettaie, con il coordinamento di Maria Elena Fanfani, seguirà l’animazione in costume con danze e musiche a cura degli “Orti di Mecenate” di Castiglione del Lago.

Nel pomeriggio ci sarà, in Piazza della Vittoria, il raduno delle “uncinettine” per la realizzazione delle mattonelle a uncinetto, con l’Associazione Vivo a Colori.

Durante la manifestazione le maestre coreane, in segno di amicizia con quelle italiane, insegneranno loro la lavorazione di un nodo coreano, chiamato per l’occasione “Nodo dell’amicizia”.

Corsi e dimostrazioni, laboratori di gruppo e artistici per bambini, sono alcuni cammei della manifestazione tutta da vivere.

Informazioni e programma completo sono disponibili su www.filiintrama.it.