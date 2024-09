Giorgia De Somma “Città della Pieve è la Miglior Compagnia della Lega Italiana Sbandieratori”

Venerdì scorso la 43esima Parata Nazionale della Bandiera, organizzata dalla Lega Italiana Sbandieratori assieme al gruppo di Gallicano, si è aperta con la gara di Singolo Tradizionale; una sfida combattutissima dove niente è scontato. Sono entrata in campo con la consapevolezza di avere nelle mani un bel numero e il desiderio di salire sul podio. Lo stavo facendo non solo per me, ma per tutto il gruppo che mi sostiene e crede nelle mie capacità, forse più di quanto ci creda io stessa. Ed è stato argento! Vincere quella medaglia è un sogno che si realizza e farlo condividendo il podio con due grandi amici e campioni è ancora più bello. Permettetemi di dedicare il risultato a mia sorella Lorenza che, forse, passa sempre un po’ in sordina rispetto a me ma che negli anni mi ha aiutata a crescere in tutte le gare: è anche grazie a lei se oggi siamo così competitivi in tutte le specialità.

Alla soddisfazione per il singolo si è aggiunta la conquista del titolo di miglior rullante d’Italia per il nostro Niccolò. Sappiamo tutti che con quel rullante in mano sai fare magie e ci tengo a ringraziarti pubblicamente per tutte le gare di singolo che hai accompagnato magistralmente in questi anni.

La giornata del venerdì sarebbe potuta finire così, e invece ci siamo regalati un’altra grandissima soddisfazione: un terzo posto nella gara di Piccola Squadra conquistato da me e mia sorella (alla sua prima medaglia in questa specialità) insieme ai nostri esperti compagni Alessandro e Andrea. È stato un risultato che mai ci saremmo aspettati alla vigilia delle gare. Per questioni lavorative infatti, la Piccola è stata la gara che ha sofferto di più e non abbiamo potuto provare quanto avremmo voluto. Tuttavia, è nelle difficoltà che il nostro carattere vincente è venuto fuori e ci ha permesso di portare a termine una gara quasi perfetta.

Il primo giorno si è chiuso dunque, e siamo andati a letto pieni di soddisfazioni, con tanta voglia di continuare a fare bene; ce lo meritiamo per tutto l’impegno che abbiamo dimostrato fino ad ora. Ce lo meritiamo, per tutto quello che il gruppo ha passato in questi ultimi anni.

La giornata del sabato si apre carica di aspettative per la gara di Coppia Tradizionale. Entro in gara insieme ad Alessandro; questa è forse la specialità che abbiamo provato di più e ormai siamo un duo ben costruito e affiatato. Purtroppo però non sempre riesce tutto alla perfezione e qualche errore di troppo ci costringe ad accontentarci di un comunque onorevolissimo quinto posto. Mi permetto una piccola parentesi per ringraziare Alessandro che continua ad impegnarsi al massimo in tutto quello che fa nonostante sia ormai arrivato a quasi 40 anni di gruppo. Sappi che sei un grande esempio per tutti noi. E non pensare troppo a questo risultato ma continua così. Sono sicura che ci regaleremo tante altre soddisfazioni insieme!

La mattinata del sabato finisce e lascia il posto ad un pomeriggio carico di tensione: tocca all’ Assolo Musici, gara sentitissima all’interno della Lega e del nostro gruppo. I ragazzi si sono preparati tanto e sono consapevoli di aver creato una canzone e una manovra da sogno. Quest’anno schieriamo Niccolò Barbino con il suo rullante; Diego Tassini, Letizia Menichetti, Edoardo Verdacchi e Tommaso Nocchi per i tamburi; Francesco Sarri, Leonardo Ambrosi, Luca Stampachiacchiere, Lorenzo Rossi e Cristian Moroianu per il settore chiarine e Leonardo Rampi come gonfaloniere.