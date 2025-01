Il “Punto” su Promozione e Seconda Categoria di Luciano Moscatello

L’appuntamento settimanale di Luciano Moscatello con i campionati e le squadre della nostra zona.

PROMOZIONE GIRONE A

Riscatto immediato per la capolista Nuova Alba che porta a casa i tre punti contro la Marra San Feliciano, riscattando così il passo falso della domenica scorsa. Doppio vantaggio del ragazzi di mister E. Grilli Catani 28’ pt e Antognoni 8’ st, per la Marra accorcia Menichini su rig al 16′ del st, ma non è sufficiente per portare a casa un risultato positivo.

Riscatto anche per la Pontevecchio che, dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa, va a prendersi i tre punti a Calzolaro con un 0-4 che non lascia scampo all’avversario. In rete per la Pontevecchio Gramaccia e D’Ambrosio nella prima frazione di gioco, Mancinelli su rigore ed ancora D’Ambrosio nel secondo tempo.

Rocambolesca la gara tra Virtus San Giustino e Castel del Piano, con un predominio del Castel del Piano nel primo tempo e con grandi interventi del portiere di casa Giorni, che almeno in tre occasioni toglie la gioia del gol al Castel del Piano. Poi gli ospiti rimasti in 10 già nel primo tempo (espulso Benedetti) nel secondo tempo dopo che Polidori (8’ st) sbaglia un calcio di rigore, concedono alla Virtus San Giustino gli onori del campo e grazie alla tripletta di Bacchi (2006) si porta sul 3-0, In chiusura di gara accorcia Polidori su calcio di rigore.

Colpo esterno della Pievese che sbanca Ponte Felcino con una rete di Orecchiuto in apertura di seconda frazione. Tre punti fondamentali e pesantissimi (1^ vittoria esterna) perché arrivano dopo la sconfitta interna subita domenica scorsa, contro una diretta avversaria e perché almeno da quello che si è visto sul campo sono meritati, seppur con qualche patema d’animo finale.

Affermazione pesante anche quella dell’Arna che conquista bottino pieno in casa contro il Montone con l’eurogol siglato da Cipriani alla metà del secondo tempo.

Continua la striscia positiva del Ventinella che con un secco 2-0 regola il Selci Nardi con le reti di Ciacci (27’ pt) e Pici (6’ st). Con questi ulteriori tre punti rientra nel gruppo in lotta per i play-off pur essendo a – 8 dalla 5^ posizione.

La giornata si chiude con due risultati di 0-0, fra Casa del Diavolo – Santa Sabina e Padule San Marco – Lama Calcio, con qualche rimpianto per le squadre di casa che recriminano per qualche occasione di troppo sprecata.

Miglior attacco 39 reti (Pontevecchio)

Miglior difesa 8 reti (Nuova Alba)

Miglior differenza reti + 25 (Pontevecchio)

Peggior difesa 39 reti subite (Calzolaro)

Peggior attacco 14 reti fatte (Lama Calcio, Pievese e Arna)

Peggior differenza reti – 23 (Calzolaro)

Maggior numero di vittorie 13 (Nuova Alba)

Maggior numero di sconfitte 13 (Calzolaro)

Maggior numero di pareggi 9 (Lama Calcio e Marra San Feliciano)

Minor numero di vittorie 3 (Lama Calcio, Pievese, Ponte Felcino e Calzolaro)

Minor numero di sconfitte 2 (Nuova Alba e Pontevecchio)

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

La capolista Po’ Bandino dopo aver iniziato bene l’anno nuovo, inizia male il girone di ritorno e non approfitta del turno casalingo e cede l’intera posta al Real Padule. Decisiva la rete di Ceccarelli al 20′ del pt su calcio di rigore. La Tiberis di contro non approfitta del passo falso dei biancoverdi del presidente Anselmi e non va oltre lo 0-0 nella gara casalinga che la vedeva opposta al Fontignano.

Male anzi malissimo il Sulpizia che perde 3-0 a Magione (Junior Carpine) e perde la grande chance di raggiungere la vetta.

Minimo sforzo, massima resa per il Moiano di mister Castrini. Il rigore di Boldrini sul finale di gara permette ai rossoblu di accorciare sulle battistrada e di rientrare in corsa considerando anche che deve recuperare una gara.

Bottino pieno per il Ponte d’Assi che torna da Colle Umberto (Grifo Tezio) con tre punti grazie alle reti di Sebastiani e Urbani. Vittoria anche per la Pol. Oratorio Don Bosco grazie alle reti di Spadoni, Radicchi e Calandrini. A niente valgono il momentaneo pareggio di Essienobon e la rete di Marenga in pieno recupero.

Per finire si dividono la posta Branca – Sangiustino 1-1 .

Interessante il prossimo turno dove spicca su tutti il matcht di altissima quota tra Sulpizia e Tiberis. Saprà approfittarne il Pò Bandino che andrà a far visita al Fontignano? Mentre il Promano che ieri ha riposato se la vedrà in casa contro il fanalino di coda Branca. Il Moiano osserverà invece il turno di riposo.

Miglior attacco 28 reti realizzate (Tiberis e Pò Bandino)

Miglior difesa 6 reti subite (Pol. Moiano)

Miglior differenza reti + 17 (Tiberis)

Peggior difesa 31 reti subite (Junior Carpine Magione)

Peggior attacco 11 reti fatte (Pol. Moiano)

Peggior differenza reti – 17 (Junior Carpine Magione)

Maggior numero di vittorie 10 (Pò Bandino)

Maggior numero di sconfitte 9 (Junior Ramazzano Colombella)

Maggior numero di pareggi 7 (Branca)

Minor numero di vittorie 1 (Branca)

Minor numero di sconfitte 1 (Tiberis)