“Il Punto” su Promozione e Seconda Categoria di Luciano Moscatello

PROMOZIONE GIRONE A

La classifica si allunga sempre di più, vincono tutte le prime della classe e contemporaneamente perdono tutte quelle sul fondo della classifica ad eccezione di Lama e Calzolaro che non giocano la gara che le vedeva opposte per impraticabilità del campo.

La Nuova Alba 0-1 torna da Città di Castello (Selci Nardi) con 3 punti pesanti grazie alla rete di Fanini su rigore al 17′ del pt. 3 punti a domicilio per la Pontevecchio 2-0 alla Virtus Sangiustino la apre Di Salvatore 29′ pt, la chiude Gramaccia al 35’st.

Bottino pieno anche per il Padule San Marco 1-2 che torna da Città della Pieve con una vittoria grazie ad un autogol 18′ pt ed alla rete di Monacelli al 31′ st. A nulla serve il momentaneo pareggio di Ballone al 27′ pt su rigore. Peccato perché ai bianco-celesti anche un pareggio avrebbe fatto guadagnare punti sulle altre squadre in lotta per i play-out che ieri hanno perso tutte.

Vittoria anche per il Castel del Piano che grazie al solito E. Polidori in apertura di prima frazione (5′ pt), liquida la pratica odierna che la vedeva opposta all’Arna di mister Borgo.

Risultato tennistico a Santa Sabina dove la squadra di mister Talli impone un sonoro 6-2 al Ponte Felcino che resta in gara solo per un tempo, tripletta di Farruku (13′ pt, 8′ st, 22′ st), doppietta di Vazzana (29′ pt rig, 51′ st) e Bura (34’ st) per i rossoblu. Per gli ospiti in rete Ricci (14’ pt) e Biancalana (34’pt).

Si annullano Montone e Ventinella 1-1. Al vantaggio locale di Benedetti 31’ st risponde subito Bianchi 37’st ed entrambe vedono allontanarsi la possibilità di rientrare in zona play-off.

Vittoria importante per la Marra di mister Fuscagni che regola il Casa del Diavolo 4-2 con una prima frazione scoppiettante 6’pt Mariani e 19’pt Menichini per i giallorossi, accorcia Barboni 20’ pt, il 3-1 locale è siglato da Ardone 30’pt, 41’pt accorcia Pelliccia su rigore, Pallozzi Lavorante la chiude al 46’pt. Con 6 reti tutte nel primo tempo evidentemente il thè caldo ha poi smorzato gli animi della contesa.

Classifica marcatori:

13 reti: Polidori E. (1989) (3 rig.) (Castel del Piano)

12 reti: Benedetti F. (2001) (2 rig.) (Montone)

Gramaccia S. (1987) (Pontevecchio)

Vazzana L. (1992) (1 rig.) (Santa Sabina)

10 reti: Farruku X. (1997) (Santa Sabina)

Menichini M. (1981) (3 rig.) (Marra S. Feliciano)

9 reti: Braccalenti E.(1994) (1 rig.) (V.Sangiustino)

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Grande equilibrio in testa con 4 squadre che si giocano l’accesso diretto alla categoria superiore.

Il big match tra Sulpizia e Tiberis sorride alla compagine di Pieve Santo Stefano Hoxha 18’pt porta in vantaggio la Tiberis, ma Piccardi 43′ pt, Santoro rig. al 9′ st la ribaltano e grazie al successo odierno si portano in testa insieme alla stessa Tiberis ed al Pò Bandino.

Il Po’ Bandino esce sconfitto da Fontignano (1-0). La rete di Islami 11′ pt regala ai padroni di casa i 3 punti ed ai biancoverdi il rammarico di non aver approfittato dello scontro tra le altre due contendenti.

Rientra in corsa per il titolo anche il Promano che rifila un secco 5-0 al Branca grazie alle doppiette di L. Adjili (45’pt, 5’ st), N. Cavigli (15’st, 20’st rig) ed alla rete di Guerrieri al 30’ st.

Bottino pieno della Real Padule 2-1 che dopo la vittoria esterna (Pò Bandino di domenica scorsa) ottiene il bis nell’anticipo di sabato contro la Grifo Tezio con le reti di Smacchi 11’ st (rig.) e Scavizzi 32’ st ribaltano il vantaggio ospite di Seghetta 29’ pt.

Vittoria esterna per la Pol. Oratorio Don Bosco che rifila un poker al Sangiustino. Reti di Ghiandoni 41’ pt, pari casalingo di Ligi 2’st , poi Spadoni 5’ st, Castellani 28’ st e Olivieri 45’st

Ponte d’Assi e J. Ramazzano Colombella si divino la posta 1-1 con reti di Cerbella 15’pt per i padroni di casa a cui risponde Scapicchi su rigore al 45’ pt su rigore.

Il Moiano ha effettuato il turno di riposo e considerando che deve anche recuperare una gara (Grifo Tezio) culla il sogno di rientrare in corsa per la vetta.

Interessante nel prossimo turno lo scontro tra Po’ Bandino e Sulpizia, con Tiberis e Promano (che ha già riposato) pronte ad approfittarne, sembrava una corsa a due qualche settimana fa invece i risultati delle ultime domeniche hanno rimesso tutto in gioco ed allargato la platea delle candidate al podio.

Classifica marcatori:

12 reti: Arcelli J. (1989) (2 rig.) (Tiberis 1914)

Biscaro P. M. (1984) (4 rig.) (Po’ Bandino)

Adjili L. (1997) (Promano)

8 reti: Claudiani F. (2005) (J. Ram. Colombella)

Islami S. (1994) (Fontignano)