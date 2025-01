Great Estate, nata alle Piazze, eccellenza delle nostre terre, bilancio  e obiettivi di sviluppo.

(comunicato stampa)

Great Estate, network immobiliare rivolto al mercato nazionale e internazionale e consolidato da oltre 25 anni nel territorio di Toscana e Umbria, rilascia in conclusione del 2024 dati positivi sul mercato delle seconde case e degli immobili di prestigio ad uso turistico.

Il 2024 è stato, per tutto il comparto immobiliare italiano, un anno di ripresa e di crescita. In particolare si distingue l’Umbria, con una forte ascesa del numero di compravendite registrata dalla Agenzia delle Entrate fin dal primo trimestre (Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6208646/StatisticheOMI_RES_III_2024.pdf ).

In questo contesto emerge Great Estate, una realtà in grado di anticipare e cavalcare le tendenze del settore attraverso il know how dei professionisti e l’analisi puntuale di una mole di dati sempre aggiornata, supportata da potenti strumenti digitali. Nel 2024, si è classificata al terzo posto in Toscana e tra le migliori 30 agenzie italiane per fatturato, secondo la graduatoria redatta dalla prop tech Wikicasa.

Una crescita costante fondata su solide basi

Nata nel 1998 nella frazione di Piazze, in Toscana, come società di servizi immobiliari fondata da Stefano Petri, Great Estate si afferma come agenzia immobiliare focalizzata sulle seconde case e sorretta da un innovativo sistema informatico.

Nel 2009 inizia a configurarsi come network aprendo nuove sedi nel territorio, per poi raggiungere nel 2018 la pubblicazione del suo primo Piano Industriale, in cui sono gettate le basi dell’attuale modello di business: formazione ed aggiornamento costante, know how ventennale sulle compravendite immobiliari e sullo sviluppo di un network, unite all’applicazione del metodo su sistemi informatici in una piattaforma di business solutions immobiliari con visibilità nazionale e internazionale.

I dati del 2024

Oggi Great Estate conta 13 sedi distribuite tra Toscana, Umbria e Sardegna, più 2 sedi estere in Germania e Slovacchia.

Tale espansione si fonda sulle solide basi di crescita del suo core business: l’obiettivo di fatturato aggregato generato per il 2024, fissato a inizio anno a 4 milioni di euro, è stato raggiunto prima della fine dell’anno e superato, arrivando a fine anno ad oltre 4,5 milioni a dicembre, con un incremento del +47,18% rispetto al 2023.

Nel 2024 sono state concluse:

223 transazioni, scaturite da

transazioni, scaturite da 126 proposte accettate

Il numero medio di transazioni mensili è aumentato del +40,25% rispetto al 2023, in parallelo a una crescita del 39,16% nel valore medio mensile delle compravendite.

Fonte: https://magazine.greatestate.it/it/great-estate-supera-gli-obiettivi-di-fatturato-numeri-del-2024-1231.html

Per raggiungere questi risultati, Great Estate ha investito nel potenziamento dei canali di comunicazione, impiegando anche tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale, oltre che nel rafforzamento di tutti i reparti operativi. Il sito web, rilanciato nel luglio 2024 con una grafica rinnovata e funzionalità avanzate, offre una presentazione dettagliata delle proprietà e una sezione dedicata agli affitti turistici, generando una media di 650 contatti mensili.

I canali del network giungono oggi a processare un totale di oltre 70 mila tra clienti venditori, clienti acquirenti e potenziali lead.

Holding e prospettive di espansione futura

Il gruppo continua la sua evoluzione costituendo una Holding, unione di diverse società di servizi in grado di generare vantaggiose opportunità di business per tutti gli attori della filiera immobiliare e veicolare lo sviluppo economico con una crescente valorizzazione del patrimonio locale.

Dopo aver presentato nel 2023 il piano di sviluppo per nuove unità di business, il gruppo ha già avviato:

Great Stays : il tour operator del gruppo (operativo dal 2022)

: il tour operator del gruppo (operativo dal 2022) Great Synergy: rete di professionisti e tecnici per consulenze e progettazione (lanciata nel 2023)

Nel 2025 è previsto l’avvio di nuove unità di business e precisamente:

Great Collection : fondo di investimento immobiliare

: fondo di investimento immobiliare Great Property : società specializzata in servizi di Property Management

: società specializzata in servizi di Property Management Great Luxe : società specializzata nelle intermediazioni di proprietà del lusso

: società specializzata nelle intermediazioni di proprietà del lusso Great Living: società specializzata nelle intermediazioni di proprietà residenziali

La Holding punta quindi in questo 2025 a rafforzare le unità di business già strutturate e a diversificare ulteriormente i servizi di intermediazione immobiliare nel settore del lusso e del residenziale, con una vision per il biennio 2026-2027 che prevede anche l’avvio del reparto commerciale e di un nuovo marketplace immobiliare.

Tutto questo sempre con una grande attenzione nel consolidare le unità dedicate a IT, comunicazione, formazione e consulenza.

Great Estate conquista il capoluogo dell’Umbria

Già presente nel perugino con la sede di Via dei Colli, partner del gruppo dal 2013, Great Estate inizia il 2025 con l’inaugurazione di una nuova sede nel centro storico di Perugia, in un palazzo signorile localizzato in Via Baglioni al civico 10.

Presieduto dal fondatore di Via dei Colli Stefano Calafà, il nuovo ufficio punta ad accrescere il prestigio e la visibilità del gruppo, consolidando la forza della sua presenza in Umbria.

Il 2025 sarà per Great Estate anche l’anno della formazione, in cui maggiori risorse saranno investite nello sviluppo di processi e metodologie all’avanguardia, con l’organizzazione di un articolato programma per approfondire il mindset e le competenze tecniche di dipendenti, professionisti e partner.

Dal suo nuovo polo al centro dell’Umbria, il network immobiliare Great Estate e la Holding si rivolgono al pubblico come un punto di riferimento e un esempio di eccellenza per tutto il territorio del centro Italia.