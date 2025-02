Coop Centro Italia ” I contenuti del Piano Industriale sono già stati illustrati  nell’incontro del 13 gennaio”

Successivamente al presidio di Castiglione del Lago, ci è pervenuto un comunicato da parte dell’Ufficio stampa della società che riportiamo integralmente (ndr)

“Da Coop Centro Italia si informa sapere che i contenuti del Piano Industriale sono già stati illustrati in occasione dell’incontro del 13 gennaio, che si è svolto a Roma con le rappresentanza sindacali di categoria, nonché RSU e RSA di ogni singola unità organizzativa delle due Cooperative. E che a seguito dell’ultimo incontro, del 4 febbraio le Organizzazioni Sindacali stesse hanno diffuso un comunicato unitario in cui si evidenzia che la Cooperativa ha fornito “prime, parziali rassicurazioni” riguardo a magazzini e sedi. Nello specifico “I magazzini di Vignale e Castiglione del Lago non saranno interessati da ricadute dirette e in generale tutti gli attuali siti logistici sono considerati funzionali al nuovo progetto” e che “Sulle Sedi sarà operata “un’ottimizzazione”, ma non sono ancora in grado di quantificare gli eventuali esuberi che si determineranno. È escluso in ogni caso il ricorso a procedure unilaterali di licenziamento collettivo”.

Gli incontri con le OO.SS. stanno a testimoniare una interlocuzione che, nel corso dei confronti che ci saranno, potrà anche tenere di conto di valutazioni e suggerimenti da parte delle OO.SS. nazionali.”