Giostra del Saracino e Civitas Infernalis: Sarteano presenta la sua “Dolce Vita”

(comunicato stampa) Sarteano si appresta a vivere la sua “Dolce Vita”: un periodo di festa che coinvolge le associazioni, le realtà culturali e tutta la cittadinanza, per un’estate all’insegna del benessere, del quieto vivere e del piacere di stare assieme. Il ritorno di Civitas Infernalis nel weekend del 26-28 luglio, anticipato dalle feste delle Contrade, e la grande attesa per la Giostra del Saracino, con i tanti eventi che culmineranno nella giornata di Ferragosto: un periodo che coinvolge tutta la comunità all’insegna del “Sarteano Living”, il concetto portato avanti nel corso degli ultimi anni dall’amministrazione comunale e dalle tante associazioni del paese, per vivere in maniera lenta e autentica il territorio, a misura sia dei cittadini che degli ospiti.

Proprio questo concetto è alla base del documentario “La Dolce Vita”, uscito lo scorso 29 marzo su AppleTV, e che vede Sarteano tra gli assoluti protagonisti. L’episodio fa parte della serie “The Reluctant Traveler”, in cui l’attore canadese Eugene Levy (celebre per American Pie, Schitt’s Creek e tanto altro) viaggia in posti straordinari in tutto il mondo, esplorandone culture e particolarità. L’episodio dedicato all’Italia non poteva che richiamare nel suo titolo il celebre film di Federico Fellini, che ha contribuito a plasmare l’idea di un modo di vivere “all’italiana” in tutto il mondo. Nel documentario, Eugene Levy supera il modello di sessant’anni fa: fuggendo dal caos e dal turismo di massa di Firenze e di altre località toscane a rischio di over-tourism, trova rifugio proprio a Sarteano, che incarna il nuovo stile italiano di “Dolce Vita” tanto caro oltreoceano. Un modo di vivere lento e autentico, sostenibile e rispettoso, che vede come protagoniste le Contrade della Giostra e la qualità della vita che ispira il concetto di “Sarteano Living”. Il documentario di AppleTV ha già raggiunto il grande pubblico mondiale. La puntata è stata girata in gran parte a Monteverdi Tuscany, albergo diffuso presso la frazione sarteanese di Castiglioncello del Trinoro ed è stata supportata dal Comune; è stata proiettata nel corso della presentazione degli eventi legati alla Giostra del Saracino nel corso della conferenza che si è tenuta giovedì 18 luglio alle ore 18 presso i locali Ex Suap di Corso Garibaldi, alla presenza della stampa locale e della cittadinanza che è intervenuta. Nel corso dell’evento sono state anche illustrate le principali caratteristiche delle edizioni pronte a partire di Civitas Infernalis e della Giostra del Saracino, già anticipate da una serie di feste nelle Contrade.

“La forza della nostra comunità si manifesta a pieno nel periodo estivo, quando cittadini e ospiti si uniscono nelle celebrazioni di un periodo di festa che rappresenta lo spirito autentico della qualità della vita che si respira in paese – dichiara il Sindaco Francesco Landi – Uno spirito ben rappresentato anche dal documentario “The Reluctant Traveler”, che siamo stati felici di condividere con le associazioni e i cittadini che rendono vivo il nostro paese. Proprio come il protagonista Eugene Levy, che nel corso della serie dice di non sentirsi un turista, ma un autentico compaesano nel momento in cui mette piede a Sarteano e, accolti dalle Contrade, si improvvisa sbandieratore, vogliamo continuare a investire sui concetti di quieto vivere, comunità, condivisione e turismo slow, che poi sono sempre stati gli elementi cardine del concetto di Sarteano Living”.

Dal 26 al 28 luglio ritorna dopo tanta attesa Civitas Infernalis, il Festival degli Artisti di Strada. Tre giorni di arte, spettacoli e tradizione per una festa organizzata dal Comune di Sarteano e dalla Giostra del Saracino di Sarteano, la cui direzione artistica è stata affidata alla Compagnia Teatrale Accademia Creativa, per una crescita artistica di tutta la manifestazione. La festa inizia venerdì 26 luglio presso il parco Mazzini con la cena “A Tavola con i Capitani”, mentre sabato 27 arriva l’esibizione del Gruppo Tamburini e Sbandieratori della Giostra del Saracino; fino a domenica 28, in tutto il centro storico, si susseguono spettacoli di strada, body painting, laboratori creativi ed esibizioni di musica itinerante con la “Note di Strada” e la “Zastava Street Band”. Per tutto il weekend è inoltre possibile visitare il tipico mercatino, oltre agli stand gastronomici con i prodotti tipici locali.

Dal secondo weekend di agosto iniziano invece i tradizionali appuntamenti con la Giostra del Saracino: domenica 11 con la Tratta dei Bossoli e l’investitura dei Capitani, il 14 agosto con la Provaccia, per arrivare poi al 15 agosto con il grande corteo storico che farà da preludio all’attesissima Giostra del Saracino, in cui i cavalieri della cinque Contrade daranno l’assalto al Buratto per conquistare la vittoria finale.

Lo scorso anno fu la Contrada di San Martino a vincere la Giostra, con il Giostratore Tony Bartoli a cavallo di Nanut. Chi sarà invece ad aggiudicarsi la vittoria di quest’anno? Lo scopriremo tra poco meno di un mese, dopo tante giornate di festa e serenità a Sarteano, all’insegna di quella “Dolce Vita” ben rappresentata dal documentario andato in onda su AppleTV.