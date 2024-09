Giacomo Testini “(Sangiobbe) Sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa…”

Se dovessimo spiegare,

In pochissime parole,

Il complesso meccanismo,

Che governa l’armonia del nostro amore,

Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare… Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa!

Il celebre ritornello di “Viceversa”, uno dei brani più iconici di Francesco Gabbani, è probabilmente la descrizione perfetta dopo la briosa presentazione della squadra di basket della Città di Chiusi che domenica inizia, in casa, il nuovo campionato nazionale di serie B1.

Dopo la straordinaria cavalcata che ha portato i bianco rossi fino ai play off di A2 nella stagione 2022 e 2023, lo scorso giugno, a Lecce, contro Nardó, è arrivata la retrocessione, nonostante una rimonta in post season clamorosa.

Una delusione cocente, ma che non ha intaccato l’amore e la passione dei “Bulls”, i tifosi che sostengono, al Pala Pania e nelle lunghe trasferte, la squadra presieduta da Giuseppe Trettel.

Si parte per una nuova avventura, lunga, lunghissima, che durerà almeno fino al 27 aprile. Pronti via e all’Estra Forum arriverà Jesi, poi le trasferte a Montecatini e Livorno e via via i match assai interessanti vs la forte Roseto, la storica formazione di Caserta, la rinnovata Virtus Roma, la Fabriano di Noccolai e così tutte le altre. 38 gare, 9 turni infrasettimanali, un torneo lungo e impegnativo, ma molto stimolante, per tutto l’ambiente.

Il nuovo head coach è Nicolas Zanco, ex assistente di Giovanni Bassi. Il giovane ma quotato allenatore sarà coadiuvato da Emanuele Pancotto, figlio del grande Cesare e Davide Semplici, il veterano, da più di un lustro, della società che ha sede nella città di Porsenna.

La squadra è stata costruita da Matteo Martini, ex gloria Umana, con lui collaborano il team manager Tommaso Bonaudo e il preparatore atletico Eros Biagioli. Nomi di prestigio. Tutti.

Il roster, ad esclusione di Lorenzo Raffaelli e Alessandro Chapelli (applauditissimi in piazza del Duomo) è quasi tutto nuovo; ieri è sbarcato a Malpensa Lisandro Rasio, il top player argentino. Il capitano sarà Andrea Renzi, pivot di 207 cm. Una garanzia.

Torna in Sangiobbe l’indimenticato Martino Criconia, con lui a completare la formazione seguita dalla confermata Elisa Fatina come fisioterapista, vedremo: Lorenzo Baldi, Alessandro Ceparano, Marco Ius, Michael Sacchettini e Francesco Gravaghi. Un mix di giovani e senior che speriamo sia un connubio perfetto per le telecronache di Lorenzo Trabalzini e gli scatti di Sofia Rosamilia a bordo campo.

Come ha dichiarato il responsabile del settore giovanile Luca Nocentini, anche quest’anno, l’equipe seguirà 9 progetti scuola, avrà almeno 150 ragazzi tra under 13 e campionato gold under 17. Una vera eccellenza del territorio, questa squadra di basket, testimoniata e rievocata nella sua brillante storia dal Dirigente Marco Cortellessa e dai suoi preziosi collaboratori durante la presentazione svoltasi alla festa dell’uva e del vino.

La stagione è iniziata, bisogna sostenere la San Giobbe, è tempo di tornare a sognare, e di finire la canzone di Gabbani, che calza a pennello per questi ragazzi e questi colori…

“Ma l’amore di normale non ha neanche le parole

Parlano di pace e fanno la rivoluzione

Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore

Non c’è soluzione che non sia l’accettazione

Di lasciarsi abbandonati all’emozione”

Giacomo Testini

Foto: Sofia Rosamilia