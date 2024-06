Elezioni.Lista Liberamente per Risini Sindaco “Viale Icilio Vanni, finalmente riqualificato”

( comunicato stampa) “Un progetto interamente ideato, progettato e realizzato dalla nostra amministrazione e per il quale abbiamo ottenuto 550mila euro a valere sul PNRR. Per la parte progettuale i lavori sono stati curati dall’architetto Jacopo Mechelli, mentre per la parte del verde dall’architetto paesaggista Lorenzo Nofroni.

Sono stati eseguiti interventi sulla viabilità e pedonalità del viale, riorganizzando il traffico veicolare e pedonale, le aree verdi, gli elementi di arredo e la pavimentazione.

Sono state realizzate nuove aiuole e fontane con diversa conformazione geometrica e nuovi marciapiedi. È stato effettuato un accurato studio delle alberature presenti per accertarne lo stato di salute e sono state realizzate, da professionisti della moderna arboricoltura, durante il riposo vegetativo, delle potature nel totale rispetto degli alberi, rinforzando le ramificazioni e permettendo finalmente il corretto passaggio della luce.

La forma delle fontane è un adattamento morfologico del profilo della città vista dall’alto, mentre per le relative ringhiere sono stati realizzati dei montanti verticali sulla base della partitura degli inni dei tre terzieri. La trasformazione delle note musicali in barre è stato effettuata grazie all’intelligenza artificiale.

Sempre per ciò che riguarda le fontane, sono stati installati dei filtri biologici con lampada UV per ricreare un habitat ideale per i pesci che le abitavano precedentemente e che verranno reintrodotti a fine mese.

A breve verrà inoltre completata la parte adiacente alle panchine lato campo sportivo con il materiale cementato già utilizzato intorno alle fontane, per permettere un più agevole passaggio di passeggini e carrozzine.

Nel primo tratto del viale, all’altezza del Vannucci, è stato poi realizzato il marciapiede lungo il muretto dell’hotel, mentre lato Santuario è stato allargato il sottofondo per agevolare il pedone e restituire il necessario spazio ai colletti degli alberi al fine di salvaguardarne lo stato di salute.

Successivamente si passerà agli interventi in Viale Cappuccini, dove è prevista la sistemazione, l’adeguamento ed il rifacimento dell’attuale marciapiede.

Sottolineiamo, a titolo informativo, che le risorse ottenute per viale Icilio Vanni e Viale Cappuccini non potevano essere destinate ad altri interventi di diversa natura, quali, ad esempio, la realizzazione di asfalto o pavimentazioni”.