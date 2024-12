Comune “Natale, il videomapping sul Presepe dipinto più grande del mondo illumina Città della Pieve”

(Comunicato stampa) “Desideriamo rivelare e promuovere una delle più importanti realtà artistiche del Rinascimento italiano: l’Adorazione dei Magi del Perugino, attraverso un videomapping fortemente suggestivo”. Questa è l’idea, presentata dal Sindaco Fausto Risini, in apertura dell’iniziativa di presentazione del progetto che si è tenuta questa mattina nella Sala Grande di Palazzo Della Corgna a Città della Pieve.

Il nuovo spettacolo di videomapping sul Presepe Dipinto più grande del mondo, emozionerà il pubblico dal 28 al 30 dicembre, dalle 16:30 alle 19:00, mentre il 29 dicembre fino alle 18:00 (con replica ogni 30 minuti), nell’Oratorio dei Santa Maria dei Bianchi. Immagini, luce, musica e voce protagonisti di una narrazione che miscela con attento equilibrio arte, tecnologia e profondità dell’animo umano.

“Dopo Gubbio, con l’Albero più grande; Castiglione del Lago con l’Albero in acqua e Deruta con quello in ceramica più alto, anche Città della Pieve arricchisce il panorama dell’offerta natalizia della Regione Umbria, esprimendo un forte elemento di interesse e attrazione, attraverso la valorizzazione delle sue ricchezze artistiche: in questo caso del più imponente dipinto della natività esistente al mondo”, commentano il Primo Cittadino e gli Assessori alla Cultura e al Turismo, Luca Marchegiani e Daniela D’Alessandro.

Concludono con i ringraziamenti a tutti gli Enti coinvolti nel progetto, oltre all’Amministrazione Comunale, come Sistema Museo, l’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, la Confraternita di Santa Maria dei Bianchi e la Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio. Ma anche i principali esponenti culturali della Città coinvolti nell’elaborazione, Mario Marroni; Maria Luisa Meo, Lucia Paoletti e Marilena Rossi, affinché fosse espressione e prodotto di una narrazione urbana condivisa.

“È la prima iniziativa culturale che coinvolge e valorizza meravigliosamente l’Adorazione dei Magi, una delle opere italiane più conosciute al mondo – commenta Mario Marroni, esponente culturale e artistico della Città – Costruire su questo va proprio nella direzione giusta, testimonianza che c’è un’attenzione diversa e uno spirito più qualificato nella gestione del nostro patrimonio. La trovata della Promozione del presepe dipinto più grande del mondo è geniale.

Complimenti anche per il nuovo addobbo natalizio cittadino che arricchisce tutto l’insieme”.

“Il valore di questo progetto è il dialogo tra il 1500 e il linguaggio contemporaneo – afferma invece la Professoressa Maria Luisa Meo – Un’opera che vuole parlare a tutti e unisce il target popolare a quello regale. Uno dei linguaggi attuali piu importanti è quello visivo e questo progetto lo coglie in pieno”.

“È stato bello trovarsi difronte a questo importante progetto, che abbiamo condiviso e che esprime la volontà da parte dell’Amministrazione di coinvolgere la cittadinanza”, conclude la Professoressa Lucia Paoletti.

I biglietti per il videomapping del Presepe dipinto più grande del mondo sono da oggi acquistabili online sul sito di sistema museo:

Il costo della quota individuale è 8.00 €; la quota individuale ridotta (bambini dai 7 ai 13 anni) è 5.00 €; la quota ridotta per i gruppi superiori alle 10 persone è di 6.50 € a persona. Gratuito l’ingresso per i bambini fino ai 6 anni, i portatori di handicap e gli accompagnatori.